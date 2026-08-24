Le Vietnam entend bâtir un écosystème national de l’intelligence artificielle

Le Vietnam franchit une étape décisive dans le développement de l’intelligence artificielle (IA), passant progressivement de l’utilisation des technologies existantes au développement de ses propres capacités. Pour y parvenir, le pays s’emploie simultanément à relever les défis liés aux modèles d’IA, aux infrastructures de calcul, aux données, aux ressources humaines et au développement des entreprises, afin de bâtir un écosystème technologique doté de capacités propres.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, le vice-président de Nvidia pour la région de l’ASEAN, Vikram Rao, a proposé quatre axes de coopération. Ces propositions portent notamment sur le développement conjoint de grands modèles de langage (LLM) adaptés à la langue et aux données vietnamiennes, sur la base de technologies open source.

Sur le plan des infrastructures, Nvidia suggère d’élaborer un plan national sur les capacités de calcul. Le Vietnam dispose actuellement de 10.000 à 15.000 processeurs graphiques (GPU). Nvidia envisage également d’élargir ses programmes de formation au Vietnam et d’intégrer davantage de chercheurs et d’étudiants vietnamiens à son écosystème, ouvrant ainsi la voie à l’expansion des entreprises locales sur les marchés régional et international.

Ces propositions sont jugées conformes à la stratégie et aux orientations du Vietnam en matière de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Elles témoignent également d’une vision plus globale du développement de l’IA, qui dépasse la simple intégration de cette technologie dans des produits ou services spécifiques.

Pour que l’IA devienne une capacité technologique nationale, il est indispensable de pouvoir rechercher, développer, adapter, évaluer et exploiter des modèles conçus en fonction des données, de la langue et des problématiques propres au Vietnam. Cette orientation est clairement reflétée dans le projet de Stratégie nationale de transformation par l’IA à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Selon le Dr Trân Anh Tu, de l’Autorité des technologies numériques et de l’IA, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, le principe directeur est celui d’une "transformation globale par l’IA". Dans le secteur public, l’objectif fixé à l’horizon 2030 est d’intégrer l’IA dans l’ensemble des services publics en ligne et de fonder 60% des décisions administratives sur les données et l’IA.

Dans le secteur privé, les technologies d’IA devront soutenir au moins 500.000 petites et moyennes entreprises. Le projet prévoit la création d’une plateforme nationale de coordination des capacités de calcul, de cinq plateformes partagées et de huit modèles linguistiques vietnamiens, avec pour objectif de porter la contribution de l’IA à 6% du PIB. À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les dix premiers pays d’Asie en matière de capacités en IA, celle-ci devenant la principale plateforme opérationnelle de l’État, de l’économie et de la société.

La réussite de cette stratégie repose également sur une gestion rigoureuse des données. Le lieutenant-colonel Dào Dinh Nam du Centre national des données relevant du ministère de la Sécurité publique, souligne que la valeur de l’IA dépend de données précises, complètes, unifiées et traçables. Les priorités portent notamment sur les données destinées aux modèles linguistiques vietnamiens et aux systèmes de vision par ordinateur, ainsi que sur l’évaluation de la sécurité des systèmes et la détection des fausses informations et des cybermenaces.

Parallèlement, les infrastructures physiques se renforcent rapidement, avec l’inauguration du Centre national des données et la mise en service de grands centres de données par des groupes tels que Viettel, VNPT, FPT, CMC et VNG, ainsi que le projet Evolution DC à Hô Chi Minh-Ville, d’un montant de plus de 508 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan des ressources humaines, le gouvernement a approuvé le Programme national de développement des ressources humaines en IA. Celui-ci vise à former ou à reconvertir au moins 50.000 personnes de niveau universitaire et 10.000 spécialistes de haut niveau, dont 1.500 experts capables de maîtriser les technologies fondamentales de l’IA.

Enfin, pour placer les entreprises au cœur de cet écosystème, un décret publié le 17 juin 2026 prévoit la création d’au moins dix grandes entreprises technologiques stratégiques réalisant chacune un chiffre d’affaires annuel d’au moins un milliard de dollars. Le Vietnam ambitionne également de figurer parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est dans les domaines de la recherche, du développement et de l’application de l’IA, et de développer au moins six systèmes d’IA fondés sur des données vietnamiennes au service de secteurs essentiels tels que la justice, la finance, l’agriculture, l’environnement, la culture, l’éducation et la santé.

Les fondements du développement de l’IA se mettent progressivement en place. Toutefois, des orientations spécifiques restent nécessaires à chaque étape de l’évolution de ce secteur afin de permettre aux entreprises vietnamiennes de développer leurs propres technologies et produits et de renforcer leur compétitivité sur les marchés national et international.

VNA/CVN