RDC : plus de 7.000 cas d’Ebola confirmés, près de 3.400 décès

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a dépassé le seuil de 7.000, tandis que près de 3.400 décès ont été enregistrés, selon le dernier rapport de situation du gouvernement publié vendredi 11 septembre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

En date du 10 septembre, le pays avait enregistré 7.022 cas confirmés et 3.398 décès, soit un taux de létalité de 48,4%. Au total, 1.671 patients ont été déclarés guéris.

L'épidémie touche désormais 62 zones de santé réparties dans sept provinces.

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Le Sud-Ubangi est devenu la dernière province touchée après la confirmation d'un cas. Le patient, un homme de 23 ans ayant voyagé depuis la province du Sud-Kivu, est décédé.

Le Sud-Ubangi ne partage de frontière avec aucune des six provinces où des cas confirmés d'Ebola avaient été signalés auparavant, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé, la Tshopo et le Bas-Uélé.

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Dans son point hebdomadaire publié le 10 septembre, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a indiqué que le nombre de nouveaux cas et de décès avait diminué ces dernières semaines en Ituri, épicentre de l'épidémie, tandis que les cas avaient fortement augmenté dans les provinces voisines du Nord-Kivu et du Haut-Uélé. L'agence a averti que l'épidémie se propageait rapidement au-delà de son épicentre.

L'épidémie actuelle, déclarée en mai, est devenue la plus importante et la plus meurtrière jamais enregistrée en RDC, ainsi que la deuxième plus importante au monde, derrière celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016.

Xinhua/VNA/CVN