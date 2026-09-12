France : un train déraille dans le Nord-Ouest, 44 blessés dont une femme dans un état grave

Le déraillement d'un train vendredi soir 11 septembre dans le Nord-Ouest de la France a fait 44 blessés dont une jeune femme évacuée "en urgence absolue", ont indiqué les autorités locales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le déraillement du train régional reliant les villes de Rouen et Caen, en Normandie, a eu lieu vers 19h45 (17h45 GMT) au niveau de la commune de Cléon et a nécessité la mobilisation de 130 pompiers, cinq équipes médicales et 80 véhicules.

Un photographe de l'AFP a vu sur place de nombreuses ambulances. Il a également aperçu un autocar escorté par la police, quittant les lieux de l'accident avec à son bord des passagers munis de couvertures de survie.

Une passagère de 18 ans a été "évacuée en urgence absolue" par hélicoptère vers l'hôpital et 43 autres personnes ont été prises en charge "en urgence relative", a annoncé le procureur de Rouen, Sébastien Gallois. La police judiciaire a été saisie d'une enquête, a indiqué M. Gallois.

Des "dépistages" d'alcool et de stupéfiants sur le conducteur du train se sont révélés "tous négatifs", a souligné le magistrat.

Les causes de l'accident n'étaient pas connues vendredi soir 11 septembre. "L'enquête va être longue", a prévenu la procureure adjointe, Marie-Valérie Albert, lors d'un point presse.

"D'un seul coup sont venues quelques secousses, puis au bout de trois secondes, c'est devenu de plus en plus fort", a témoigné auprès de la radio locale ICI Normandie l'un des passagers, Louis, âgé de 24 ans. "Je ne tenais plus sur mon siège (...) Les vitres ont partiellement explosé, les cailloux de la voie sont rentrés dans le wagon", a-t-il dit. "C'était vraiment choquant, j'en tremble encore".

La compagnie ferroviaire nationale, la SNCF, a souligné qu'elle apporterait à l'enquête "tout son concours en toute transparence".

AFP/VNA/CVN