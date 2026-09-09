Indonésie : un bateau porté disparu avec des journalistes couvrant une éruption volcanique

L'Indonésie a lancé mardi 8 septembre des recherches pour retrouver un bateau transportant huit personnes dont cinq journalistes qui couvraient l'éruption du volcan Anak Krakatau, avec lequel le contact a été perdu lundi 7 septembre, ont annoncé les secours.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le hors-bord est parti lundi après-midi 7 septembre d'un port de la province de Banten, situé à environ 120km à l'ouest de la capitale Jakarta, a indiqué l'agence de recherche et de sauvetage dans un communiqué.

Parmi les passagers figurent cinq journalistes indonésiens travaillant pour des médias locaux et internationaux, dont l'agence de presse publique indonésienne Antara, l'agence turque Anadolu ou le site d'information local Inews.

Les journalistes avaient l'intention de photographier et de filmer les éruptions du volcan Anak Krakatau.

L'un des journalistes a contacté un collègue et lui a communiqué sa position lundi 7 septembre à 15h00 locales (8h00 GMT), mais il n'a depuis lors donné aucune nouvelle.

"Jusqu'à présent, ils ne sont pas revenus et le propriétaire du bateau n'a reçu aucune information de la part de l'équipage", a déclaré l'organisme chargé des recherches.

Une opération de recherche a été lancée mardi 8 septembre, mobilisant des sauveteurs, la police fluviale et aérienne ainsi que la société propriétaire du bateau.

Le chef de l'agence locale de secours Al Amrad a indiqué dans un communiqué que cinq journalistes, deux membres d'équipage et un guide se trouvaient à bord.

Cité par la chaîne Kompas TV, il a ajouté que les opérations de recherche avaient été suspendues pour la journée de mardi et qu'elles reprendraient mercredi matin.

L'agence Antara a confirmé que son photographe Muhammad Bagus Khoirunas était l'un des passagers du bateau porté disparu.

L'agence a souligné qu'elle était en relation avec les autorités pour avoir plus d'informations, et que la police lui avait indiqué que les recherches étaient compliquées en raison des hautes vagues et d'une mauvaise visibilité.

Les éruptions du volcan ont contraint les autorités à suspendre le trafic aérien dimanche 6 septembre dans plusieurs aéroports pendant deux jours. Les vols ont repris mardi 8 septembre à l'aéroport international de Jakarta notamment.

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie, vaste archipel d'Asie du Sud-Est de 17.000 îles, en raison notamment de normes de sécurité laxistes et de conditions météorologiques parfois compliquées.

En janvier, trois touristes espagnols ont péri lorsque leur bateau a fait naufrage à l'est de l'Indonésie et un garçon de 10 ans a été déclaré disparu après l'arrêt des recherches par les autorités.

AFP/VNA/CVN