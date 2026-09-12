République démocratique du Congo

Le bilan de l'incendie dans l'Est de la RDC monte à 26 écoliers tués

Au moins 26 enfants ont été tués dans une bousculade après qu'un incendie s'est propagé à une école à Bukavu, ville densément peuplée de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), suscitant une vague d'émotion nationale.

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Photo : CTV/CVN

Jeudi matin 10 septembre, vers 09h00 (07h00 GMT), un incendie d'origine inconnue s'est déclaré aux environs d'un établissement scolaire de Bukavu (Est), pendant que les enfants étaient en cours, selon des autorités locales.

L'incendie a provoqué un mouvement de panique et une bousculade qui ont coûté "la vie à au moins 26 enfants" et "blessé 25 autres", a déclaré vendredi 11 septembre l'UNICEF dans un communiqué.

Située au bord du lac Kivu et connue pour ses maisons de bois typiques entassées à flanc de colline, la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu (Est), est régulièrement frappée par des incendies meurtriers.

La bousculade a conduit "au piétinement des enfants qui tombaient par terre et l'asphyxie de ceux qui étaient bloqués à l'intérieur", a détaillé un rapport d'inspecteurs du ministère congolais de l'Éducation nationale diffusé vendredi 11 septembre.

"L'incendie est intervenu à trois endroits différents distants d'à peu près 500 m, au même moment", ont-ils ajouté.

Les autorités locales ont appelé à l'ouverture d'enquêtes pour déterminer l'origine du sinistre.

Vague d'émotion nationale

Le drame a provoqué une vague d'émotion nationale en RDC. Un "deuil national de trois jours" a été décrété, dans un communiqué publié vendredi 11 septembre.

Une cérémonie d'inhumation des victimes est prévue samedi 12 septembre à Bukavu.

Le ministère de l'Éducation nationale de la RDC a témoigné jeudi 10 septembre de sa "profonde tristesse" dans un communiqué, ajoutant que ce "nouveau drame intervient dans un contexte marqué par une succession particulièrement préoccupante d'incendies à Bukavu".

De nombreux responsables politiques et de la société civile ont également fait part de leur émotion jeudi et vendredi.

Le médecin congolais et prix Nobel de la paix Denis Mukwege a appelé vendredi 11 septembre sur X à "prendre en toute urgence des mesures" pour "acheminer de l'aide humanitaire" à la population de Bukavu.

"Les drames ne doivent pas servir de décor à des messages de compassion officielle sans aucune action concrète", a-t-il ajouté.

L'incendie a entièrement dévasté une large zone densément bâtie à flanc de colline, ne laissant que des débris de maisons calcinés, jonchés de tôles froissées, a constaté un correspondant de l'AFP jeudi 10 septembre.

Des centaines de maisons ont été détruites, laissant leurs habitants sans abri, selon un responsable local et le rapport du ministère de l'Éducation.

De tels sinistres sont fréquents dans les villes de RDC, largement dépourvues de matériel anti-incendies, et sont souvent causés par le manque de distanciation entre les bâtiments et des raccordements illégaux au réseau électrique, selon des spécialistes.

Un incendie dans une salle de mariage à Kinshasa, capitale de la RDC, avait fait 12 morts dans la nuit du 4 au 5 septembre.

En octobre 2025, un incendie avait coûté la vie à 14 personnes dont 12 enfants à Bukavu.

AFP/VNA/CVN