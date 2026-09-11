Captures de dauphins : un nouveau mois sans pêche début 2027 dans le golfe de Gascogne

Le gouvernement reconduit pour la quatrième année consécutive la fermeture, pendant un mois début 2027, de la pêche pour certains navires équipés de chaluts ou de filets dans le golfe de Gascogne, afin de réduire les captures accidentelles de dauphins, selon un arrêté publié vendredi 11 septembre au Journal officiel.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le dispositif a été assoupli avec la possibilité pour les pêcheurs de choisir leur période d'inactivité de 30 jours consécutifs dans une fenêtre élargie de six semaines, entre le 15 janvier et le 27 février.

L'interdiction s'appliquera aux navires de huit mètres ou plus utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts-bœufs de fond, des sennes pélagiques, des filets maillants calés, des trémails ou des trémails et filets maillants combinés, liste l'arrêté.

Le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde ne sont pas concernés par cette fermeture. Cette reconduction avait été annoncée en juin par la ministre chargée de la Mer et de la Pêche Catherine Chabaud.

Fin juin, le tribunal administratif de Paris, saisi par des ONG de défense de l'environnement, a exigé de l’État un "plan national d'actions" d'ici un an pour mieux protéger les dauphins dans le golfe de Gascogne.

Le tribunal avait relevé que le nombre estimé de captures accidentelles de ces cétacés avait dépassé les seuils permettant d’assurer la viabilité à long terme des populations.

La fermeture du Golfe à la pêche a réduit de 60% les captures accidentelles à l'hiver 2024/2025, selon l'observatoire Pelagis rattaché au CNRS et à l'Université de La Rochelle (1.900 dauphins communs morts contre 4.700 en moyenne par hiver entre 2017 et 2023).

Le CIEM, organisme scientifique international de référence, estime à 4.900 morts au maximum par an le niveau soutenable pour l'espèce dans "l'unité de gestion de l'Atlantique du Nord-Est", une zone bien plus vaste que le golfe de Gascogne.

AFP/VNA/CVN