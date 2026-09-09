Espace

Paris accueille un sommet international centré sur la technologie, l'économie et la gouvernance

Le Sommet international sur l'espace s'est ouvert mercredi 9 septembre à Paris pour aborder les bouleversements technologiques, économiques et de gouvernance liés à l'exploration et l'utilisation spatiales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Organisé conjointement par la France et l'Allemagne, l'événement de deux jours rassemble près de 120 délégations étrangères de profils divers : dirigeants et ministres, organisations internationales, agences spatiales, militaires, secteur privé, société civile, etc.

Paris affiche pour objectif de "favoriser un dialogue international" face aux grands défis spatiaux. Au programme figurent trois axes majeurs : approche internationale des sciences de l'espace, des technologies spatiales et de l'exploration spatiale ; répondre aux enjeux de l'économie spatiale mondiale ; sécuriser l'espace par le dialogue, la défense et les partenariats.

Invitée au sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait prononcer un discours consacré à la politique spatiale européenne, avait rapporté Politico citant des sources proches du dossier. Pour l'Élysée, ce sommet représente une opportunité d'affirmer la "vision" et la "place" de l'Europe dans le spatial pour la décennie à venir.

L'événement est toutefois marqué par des tensions géopolitiques. Selon plusieurs médias, des acteurs américains de premier plan, dont SpaceX et Blue Origin, ont annulé leur venue sous la pression de la Maison Blanche.

"Le spatial, c'est un sujet où on est obligé de tous travailler ensemble", a souligné sur la chaîne de télévision TF1, l'astronaute français Thomas Pesquet, évoquant l'absence de poids lourds américains. Également ambassadeur du sommet, il a notamment déploré "les soubresauts de la géopolitique".

Xinhua/VNA/CVN