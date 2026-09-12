Philippines : le bilan de l'incendie du ferry au large de Palawan passe à 35 morts et 54 disparus

Les secouristes ont repêché vendredi 11 septembre 30 corps dans le ferry qui avait pris feu mercredi 9 septembre au large de l'île de Palawan, aux Philippines, portant le bilan provisoire à 35 morts, tandis que 54 personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé les garde-côtes.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces derniers ont diffusé des images montrant le navire de passagers fortement carbonisé, avec des cendres et des débris métalliques calcinés visibles sur les lieux. Les médias locaux ont indiqué que 43 personnes avaient survécu à l'incendie.

Le ferry, parti de Manille, avait pris feu au large de la ville de Coron, une destination touristique très prisée. D'après la liste des passagers, 134 personnes -117 passagers et 17 membres d'équipage- se trouvaient à bord. Deux passagers ont par la suite déclaré aux autorités qu'ils n'étaient pas montés à bord.

Le ferry est un moyen de transport très utilisé pour se déplacer à travers l'archipel des Philippines. En raison des intempéries, d'un mauvais entretien des navires et d'une application insuffisante des règles de sécurité, des accidents maritimes se produisent de temps à autre.

Xinhua/VNA/CVN