Le musée de Brooklyn consacre une exposition inédite à Monet et Venise

De son unique visite à Venise, Claude Monet a peint 37 tableaux sur lesquels le Palais des Doges ou la basilique San Giorgio Maggiore émergent des canaux dans une atmosphère évanescente. Le musée de Brooklyn leur consacre une exposition inédite.

"Monet et Venise", qui s'ouvre samedi 11 août jusqu'au 1er février, se concentre sur un moment moins connu du parcours de l'artiste (1840-1926), quand il accepte à contre-coeur d'accompagner son épouse Alice Hoschedé dans la cité italienne en 1908.

Âgé de 68 ans, "il ne voulait pas quitter Giverny, où il travaillait déjà sur les nymphéas, mais il est tombé amoureux de la ville", raconte la co-conservatrice Lisa Small. Une seconde visite était prévue mais Alice Hoschedé est décédée en 1911, "Monet a donc terminé ces peintures dans un état de tristesse et de deuil".

L'exposition retrace ce voyage grâce aux archives du couple (cartes postales et photos). Et, surtout, à 19 tableaux représentant les bâtiments emblématiques de la Cité des Doges, observés de plus ou moins loin, à des moments différents de la journée.

L'eau - et ses reflets - y est omniprésente, comme dans les oeuvres normandes ou londoniennes du peintre impressionniste et ses fameux nymphéas, également exposés au Brooklyn Museum, deuxième plus important musée d'art de New York.

Venise, elle-même, est le second protagoniste de cette exposition, qui s'élargit à d'autres représentations de la ville par Canaletto (1697-1768), J. M. W. Turner (1775-1851) ou John Singer Sargent (1856-1925).

Point d'orgue de "Monet et Venise", les principaux tableaux du maître sont présentés en musique, au son d'une symphonie créée pour l'occasion par un compositeur en résidence au musée, Niles Luther.

Un clin d'oeil aux critiques artistiques qui, "surtout vers la fin de sa carrière, parlaient souvent du travail de Monet en termes musicaux (...) de la symphonie des couleurs à l'harmonie des coups de pinceau ou l'idée que ses peintures étaient des variations sur un thème", explique Lisa Small.

"Cela fait partie intégrante de l'expérience", assure-t-elle. "Pour nous les musées, il est important d'essayer d'entrer en connexion avec les visiteurs par tous les moyens possibles".

