France

Un mineur de 16 ans tué par balle près d'Orléans, un suspect en garde à vue

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi 15 août à samedi 16 août sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans (Loiret), et un suspect était en garde à vue samedi 16 août, a-t-on appris de sources concordantes.

>> Agression mortelle à Bordeaux : l'assaillant, un Afghan de 25 ans, formellement identifié

>> États-Unis : un homme tué par balle lors d'un rassemblement artistique à Seattle

Photo : AFP/VNA/CVN

Les policiers avaient été appelés vers 02h25 pour un adolescent grièvement blessé par balle dans la rue. Malgré l'intervention des secours, il a succombé à ses blessures, a indiqué une source policière.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime faisait partie d'un groupe de cinq jeunes qui auraient commis des vols à la roulotte dans des véhicules garés dans cette zone résidentielle et "un riverain serait sorti pour les menacer avec une arme de poing", a précisé à l'AFP Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans.

Les jeunes auraient alors pris la fuite mais plusieurs coups de feu ont retenti, l'un d'eux touchant mortellement le mineur de 16 ans. Les quatre autres ont pu s'échapper et sont "très traumatisés", a indiqué M. Delorme.

Six étuis de munitions ont été retrouvés devant le domicile de l'auteur présumé, né en 2006, qui "a été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre et détention d'arme de catégorie B", a-t-il ajouté.

Le suspect aurait reconnu en garde à vue être l'auteur des faits.

AFP/VNA/CVN