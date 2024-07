États-Unis : un homme tué par balle lors d'un rassemblement artistique à Seattle

Ce rassemblement était organisé sur le toit d'un immeuble à proximité de Pioneer Square, dans le cadre de la foire d'art Forest for the Trees et d'une soirée qui se tenaient à l'occasion de la Semaine des arts de Seattle. Des coups de feu ont été signalés sur le toit de l'immeuble peu avant 21h30 heure locale. Les policiers arrivés sur place y ont découvert un homme de 30 ans tué par balle, a précisé la police locale. Un autre homme a été blessé par un morceau de carrelage brisé lors de la fusillade, mais sa vie n'est pas en danger. On ne sait pas exactement ce qui a conduit à la fusillade et aucun suspect n'a encore été identifié, selon la police.

Xinhua/VNA/CVN