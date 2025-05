50e anniversaire de la réunification nationale

Une soirée d'amitié et de mémoire au siège du PCF

La commémoration du 50ᵉ anniversaire de la réunification du Vietnam s’est tenue dans une atmosphère empreinte d’émotion au siège du Parti communiste français (PCF) à Paris. L’événement a réuni des représentants diplomatiques, des historiens, des militants et des artistes autour d’une célébration nourrie de témoignages et de réflexions historiques.

>> La victoire du 30 avril 1975 saluée par les médias nicaraguayens et algériens

>> Le Vietnam apprécie le soutien de ses amis internationaux

>> Lettres et messages de félicitations aux dirigeants vietnamiens

En ouverture de la cérémonie, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a souligné la portée de cette date anniversaire : "Ce jour de la libération n’est pas seulement celui de la chute de Saigon, comme la littérature historique française le résume trop souvent. C’est la fin d’un conflit de 10.000 jours, sans doute le plus long du XXᵉ siècle. L’un des plus meurtriers aussi".

Selon lui, cette commémoration est importante non seulement pour le peuple vietnamien qui célèbre l’anniversaire de sa réunification, mais également pour les communistes français qui honorent un demi-siècle d’amitié et de solidarité avec le Vietnam.

Rappelant les souffrances endurées par les Vietnamiens durant la guerre, il a dénoncé "les crimes, les massacres, les bombes larguées sur le Vietnam, les armes chimiques comme l’agent orange dont les effets perdurent aujourd’hui".

Relation particulière entre PCF et Vietnam

Dans son allocution, M. Roussel a aussi rappelé les liens historiques entre le PCF et le Vietnam : "Les communistes français ont été aux côtés des Vietnamiens dès les années 1950 pour dénoncer cette guerre et revendiquer l’indépendance du Vietnam".

Il a mentionné la présence de Hô Chi Minh au congrès de Tours en 1920, où fut fondé le PCF : "Notre histoire commune dépasse donc le siècle. Elle est enracinée dans la volonté partagée d’émancipation humaine, dans le rejet des guerres, des dominations et de l’exploitation entre les peuples".

Fabien Roussel a également salué le chemin parcouru par le Vietnam depuis sa libération en insistant notamment ses progrès : "Après avoir brisé ses chaînes, le peuple vietnamien s'est relevé par le travail et connaît un développement économique exemplaire avec des indicateurs humains très élevés".

Fabien Roussel a également salué les progrès réalisés par le Vietnam depuis sa libération, soulignant : "Après avoir brisé ses chaînes, le peuple vietnamien s’est redressé par le travail et connaît un développement économique remarquable, avec des indicateurs sociaux très élevés".

Il a réaffirmé que le soutien au Vietnam reste vivant : "De nombreuses délégations de notre parti, ainsi que des élus locaux français et communistes, se rendent régulièrement au Vietnam. Cette solidarité concrète nourrit notre amitié et renforce la fraternité".

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a exprimé sa profonde gratitude au peuple français, et en particulier aux communistes, pour leur soutien constant durant les années de lutte.

L’ambassadeur a tenu à rappeler l’engagement de figures emblématiques telles qu’Henri Martin, Raymonde Dien, Madeleine Riffaud, Léo Figuères, et bien d’autres qui ont soutenu la cause vietnamienne. "Le 30 avril 1975 a marqué la victoire de notre peuple après tant de sacrifices pour la paix et l’indépendance nationale. Mais cette victoire est aussi celle de la conscience et de la justice pour tous les peuples du monde", a-t-il insisté, citant les paroles de Hô Chi Minh : "Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté" et "L’unité, c’est la force, la force, c’est l’invincibilité !".

La projection d’un documentaire réalisé par Daniel Roussel, ancien correspondant du journal L’Humanité à Hanoï dans les années 1980, a constitué un moment fort de la soirée. Intitulé "Seul celui qui veille sait que la nuit est longue", d’une durée d’environ une heure, le film retrace la solidarité des communistes français avec le peuple vietnamien pendant les négociations des Accords de Paris entre 1968 et 1973, prélude à la victoire du 30 avril 1975.

Les souvenirs des témoins ont provoqué des rires autant que des larmes. "Ce documentaire illustre combien les Français, le Parti communiste vietnamien et le peuple vietnamien partagent une histoire profondément ancrée dans l’identité du PCF", a commenté l’auteur.

Le film a été suivi d’une table ronde animée par les historiens Alain Ruscio, Pierre Journoud, et l’ambassadeur Dinh Toàn Thang, qui ont mis en lumière les origines et les conséquences de la guerre du Vietnam.

Selon Alain Ruscio, les clés de la victoire vietnamienne sont multiples. La première est la détermination et l’unité du peuple face à une puissance militaire colossale. Il a aussi souligné l’importance des méthodes de guerre populaire et de la mobilisation nationale, ainsi que du contexte international favorable, avec le soutien du bloc socialiste et la solidarité mondiale dans laquelle le PCF a joué un rôle clé.

L’historien Pierre Journoud a conclu en soulignant le caractère hors norme du conflit : "C’est la guerre de tous les superlatifs : la plus longue, la plus coûteuse, et la plus destructrice en tonnage de bombes - deux fois et demie le volume largué pendant toute la Seconde Guerre mondiale".

Exposition "Vietnam : les toiles de la paix"

Dans le cadre de cette commémoration, une exposition intitulée Vietnam : Les toiles de la paix a été inaugurée. Elle retrace l’engagement artistique international en faveur du Vietnam de 1945 à 1975, montrant combien cette lutte a inspiré des créateurs à travers le monde.

On y découvre notamment une œuvre de Picasso intitulée "La danse de la paix", réalisée pour L’Humanité en 1954. L’exposition rappelle aussi La Journée des intellectuels pour le Vietnam du 23 mars 1968, qui avait rassemblé des milliers de personnalités comme Aragon, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, entre autres. Une section est dédiée à la Salle rouge pour le Vietnam, initiative d’artistes indépendants affirmant leur solidarité à travers leurs œuvres.

La soirée a profondément marqué les participants. Jean-Jacques Guérin, secrétaire général de l’Association d’amitié France - Vietnam, a salué l’initiative : "C’est extraordinaire de célébrer ce 50ᵉ anniversaire, symbole de la victoire d’un petit pays contre la plus grande puissance militaire de l’époque !".

Il a rappelé la contribution de l’AAFV au soutien du peuple vietnamien pour son indépendance, annonçant avec fierté que l’association avait reçu un certificat de mérite du Vietnam en 2024.

Très émue, Mme Lê Quyên, une Viêt kiêu vivant en France, a exprimé sa joie et sa fierté d’assister à cette commémoration, 50 ans après les événements. "Je n’oublierai jamais le 23 juin 1975, lorsque j’ai eu la chance d’accompagner le poète Luu Trong Luu et le critique Hoài Thanh dans une tournée du Nord au Sud pour présenter la poésie révolutionnaire et celle de l’Oncle Hô", se souvient-elle avec émotion de ce voyage inoubliable à travers un Vietnam enfin réunifié.

Cette cérémonie, mêlant mémoire, récits personnels et réflexions tournées vers l’avenir, a illustré la profondeur des liens d’amitié entre la France et le Vietnam. Pour conclure, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a déclaré : "Les progrès récents dans l’amitié et la coopération bilatérales, notamment la visite en France en octobre 2004 du secrétaire général du PCV et président Tô Lâm, et l’établissement du partenariat stratégique global entre nos deux pays, sont un héritage précieux. Nous espérons que les générations futures, et particulièrement la jeunesse française et vietnamienne, reprendront le flambeau de cet héritage d’amitié et de coopération".

Texte et photos : Thu Hà Nguyễn/CVN