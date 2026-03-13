La Côte d'Ivoire s'engage à renforcer son tissu sanitaire face à la forte croissance démographique

Le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a réaffirmé jeudi 12 mars à Abidjan l'engagement de la Côte d'Ivoire à renforcer son réseau d'infrastructures sanitaires, en particulier dans la capitale économique Abidjan, afin de répondre à la forte croissance démographique.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Face à la croissance démographique rapide de notre capitale économique, l'accès équitable aux soins de santé constitue une priorité absolue", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec les collectivités territoriales du District d'Abidjan.

Selon le ministre, cette rencontre vise à ouvrir une réflexion collective et stratégique sur l'extension et la modernisation du réseau des établissements sanitaires, afin de mieux répondre aux besoins des populations.

M. Dimba a indiqué que cette concertation s'inscrivait dans la vision de rapprocher davantage les services de santé des populations, en veillant à ce qu'aucun habitant ne se trouve à plus de quelques kilomètres d'un centre de santé, tout en renforçant durablement le réseau des établissements sanitaires de premier contact.

"La santé des populations est une responsabilité partagée. C'est pourquoi une collaboration étroite entre l'État et les mairies constitue un levier essentiel pour bâtir un système de santé plus accessible, plus équitable et plus performant", a-t-il expliqué.

Xinhua/VNA/CVN