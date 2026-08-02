Boire l’eau, honorer la source

La Une du numéro 30 nous conduisait une nouvelle fois à Hô Chi Minh-Ville, plus précisément au 875, rue Cách Mang Tháng Tám, où se trouve le parc Lê Thi Riêng, aménagé sur l’emplacement de l’ancien cimetière de Đô Thành. À gauche de la photo apparaissait le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (2ᵉ), inspectant ce vaste site où les forces compétentes poursuivent inlassablement les opérations de recherche et de regroupement des restes de martyrs.

>> Toute la nation à la recherche de ses héros disparus

>> ADN : l’identification des martyrs s’accélère

>> Au parc Lê Thi Riêng, la mémoire sort de terre

Après avoir déposé des fleurs et offert de l’encens en hommage à feu le premier secrétaire général du Parti, Trân Phú, ainsi qu’aux héros tombés pour l’indépendance du pays, le dirigeant Tô Lâm s’était rendu auprès des équipes engagées dans les fouilles menées dans le cadre de la “Campagne 500 jours et nuits”, destinée à retrouver les enfants de la Patrie. Il avait salué le dévouement des cadres, militaires et personnels spécialisés, mobilisés jour et nuit depuis le 15 mars 2026 jusqu’au 27 juillet 2027, avant de leur remettre des présents en signe d’encouragement face à cette mission éprouvante.

Il avait souligné que la recherche et l’identification des martyrs constituent une responsabilité sacrée envers la Patrie et le peuple, incarnant ainsi le principe moral vietnamien évoqué dans le titre de cet article. Celui-ci avait rappelé que le parc Lê Thi Riêng est reconnu comme l’un des principaux lieux de sépulture collective de soldats et de cadres révolutionnaires tombés lors de l’Offensive générale du Têt Mâu Thân, déclenchée le 30 janvier 1968 (Nouvel An lunaire du Singe de Terre).

Selon le dirigeant Tô Lâm, cette campagne contribuera à la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation, tout en renforçant l’unité nationale et la cohésion spirituelle du pays. Au-delà des forces spécialisées, cette initiative mobilise l’ensemble de la société : anciens combattants, habitants ayant vécu sur les anciens champs de bataille ou familles ayant accueilli des soldats. Chacun peut participer à ce devoir de mémoire en apportant un indice précieux, en partageant un témoignage déterminant ou en soutenant les équipes engagées sur le terrain.

La “Campagne 500 jours et nuits” vise à retrouver et rapatrier environ 7.000 dépouilles de martyrs, à prélever des échantillons sur quelque 230.000 sépultures dont l’identité n’a pas encore été établie, à réaliser l’analyse ADN d’environ 18.000 échantillons de restes humains, ainsi qu’à mener des opérations de déminage dans les zones prioritaires afin de faciliter les recherches.

Un premier bilan est prévu en novembre 2026, avant une évaluation finale autour du 27 juillet 2027, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie.

Hervé Fayet/CVN