Le Vietnam et le Laos veulent concrétiser leurs engagements de haut niveau

La visite officielle au Vietnam de Vilay Lakhamphong, du 14 au 16 octobre, a permis aux deux pays de réaffirmer leur partenariat stratégique et de définir les priorités de coopération politique, économique et de formation des ressources humaines.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, a conduit une délégation de haut niveau du Laos en visite officielle au Vietnam du 14 au 16 octobre 2026.

Le choix du Vietnam comme première destination confirme une nouvelle fois la priorité absolue accordée à ces relations ainsi que leur importance stratégique à long terme dans la politique étrangère des deux pays, a estimé Nguyên Manh Cuong, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et vice-ministre des Affaires étrangères, lors d'une interview accordée à la presse sur les résultats de cette visite.

Au Vietnam, Vilay Lakhamphong a rencontré tous les hauts dirigeants vietnamiens. Lors de leurs échanges, les deux parties sont convenues de continuer à consolider leurs relations politiques spéciales et de définir les principaux axes de coopération à privilégier dans les temps à venir.

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Sur le plan politique, les deux parties ont souligné que les accords de haut niveau entre les deux Partis constituaient la plus haute orientation politique de leur coopération. Elles sont convenues de maintenir les échanges de délégations et de renforcer le partage d’expériences en matière d’édification du Parti et de lutte contre la corruption.

Sur le plan économique, elles ont décidé de donner la priorité aux projets de connectivité stratégique dans les domaines des transports, de la logistique, de l’énergie et de l’économie numérique. Elles se sont fixé pour objectif de porter prochainement les échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars.

Les deux pays continuent de considérer le développement des ressources humaines comme un domaine de coopération stratégique à long terme. Le Vietnam se tient prêt à envoyer des experts et des enseignants pour contribuer au renforcement des capacités des cadres dirigeants et des responsables de la gestion lao.

Les deux parties sont également convenues de promouvoir la coopération décentralisée, en particulier entre les provinces frontalières, en associant le développement économique à la garantie de la défense et de la sécurité. Le Vietnam a exprimé sa profonde gratitude au Laos pour son soutien actif aux recherches et au rapatriement des dépouilles des volontaires militaires et des experts vietnamiens tombés au Laos.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, la tâche prioritaire pour la période à venir consiste à traduire les engagements de haut niveau en résultats concrets au bénéfice des populations des deux pays. "Chaque accord de haut niveau doit se traduire par des actions concrètes, assorties de responsabilités clairement définies et évaluées en fonction de leur efficacité", a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Premièrement, il convient de renforcer le rôle d’orientation des relations entre les deux Partis, en les articulant avec les mécanismes de coopération entre les États, les Parlements et les échanges entre les peuples. Il est également nécessaire de mettre en œuvre efficacement le document de coopération sur la transformation numérique récemment signé.

Deuxièmement, les deux pays doivent donner une impulsion plus forte à leur coopération économique. Il s’agit notamment d’accélérer les projets de connectivité stratégique, d’améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires, et de concrétiser progressivement l’objectif commercial fixé.

Troisièmement, ils doivent améliorer la qualité de leur coopération en matière de formation, notamment en valorisant le programme de formation des jeunes dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Enfin, les deux parties doivent intensifier la coopération décentralisée, renforcer leur coordination au sein des Nations unies, de l’ASEAN et des mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement régional.

VNA/CVN