Les priorités du Comité permanent de l’Assemblée nationale pour 2026

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé la résolution n° 1946/NQ-UBTVQH15 relative au programme de travail du Comité permanent de l’Assemblée nationale pour l’année 2026.

Photo : VNA/CVN

Selon la résolution, l’une des priorités majeures consiste à préparer les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

En outre, le Comité permanent préparera, convoquera et présidera les sessions de l’Assemblée nationale. Il travaillera avec les organes compétents à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la première et de la deuxième sessions de la XVIe Assemblée nationale, et préparera ainsi qu’organisera des sessions extraordinaires en cas de nécessité. Parallèlement, il poursuivra les travaux de recherche en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité des activités de l’Assemblée nationale.

En matière législative, le Comité permanent de l’Assemblée nationale se concentrera sur la direction de l’examen et de la soumission à l’Assemblée nationale des projets de loi et de résolutions, afin d’institutionnaliser les documents du XIVe Congrès national du Parti, les résolutions et conclusions du Comité central du Parti, ainsi que les directives du Bureau politique et du Secrétariat. Il poursuivra la concrétisation de la Constitution et s’emploiera à assurer la cohérence et l’unité du système juridique, ainsi que sa conformité avec les traités internationaux auxquels le Vietnam est partie.

Photo : VNA/CVN

En matière de supervision, le Comité permanent dirigera les études et l’élaboration des orientations prioritaires des activités de supervision pour la XVIᵉ législature.

Le Comité permanent examinera, préparera et formulera des avis en vue des élections et de l’approbation des personnes appelées à occuper les fonctions dirigeantes des organes de l’État lors de la première session de la XVIe Assemblée nationale.

En matière d’affaires extérieures et de coopération internationale, le Comité permanent dirigera la mise en œuvre du programme des activités extérieures et de coopération internationale pour l’année 2026.

VNA/CVN