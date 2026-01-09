Pham Dai Duong nommé secrétaire du Comité provincial du Parti de Phu Tho

Le 9 janvier, le Comité provincial du Parti de la province de Phu Tho (Nord) a organisé une réunion annonçant la décision du Bureau politique relative au travail du personnel.

Photo : Trong Dat/VNA/CVN

En vertu de cette décision, Pham Dai Duong, membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, a été désigné secrétaire du Comité provincial du Parti de Phu Tho pour le mandat 2025-2030.

Lors de la cérémonie, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Lê Minh Hung, a salué les compétences et l’expérience du nouveau secrétaire provincial, exprimant sa confiance dans sa capacité à accomplir avec succès les missions qui lui sont confiées.

Pham Dai Duong s’est engagé à œuvrer, avec les autorités locales, à l’unité et au développement socio-économique de la province.

Né en 1974 à Hanoï, Pham Dai Duong est titulaire d’un master en gestion des sciences et des technologies et d’un diplôme de haut niveau en théorie politique. Il a occupé de nombreux postes de direction, notamment vice-ministre des Sciences et des Technologies, président du Comité populaire puis secrétaire du Comité provincial du Parti de Phu Yên, avant d’être nommé chef adjoint de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti.

VNA/CVN