Un bombardier B-52 américain s'écrase en Californie, huit morts

Huit personnes sont mortes lundi 15 juin dans le crash d'un bombardier lourd américain de type B-52 Stratofortress, qui s'est écrasé peu après son décollage en Californie, a annoncé l'armée américaine, évoquant un accident n'offrant "aucune chance de survie".

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Photo : AFP/VNA/CVN

"La base aérienne d'Edwards a été le théâtre d'une terrible tragédie, et nous avons perdu huit grands Américains", a déclaré le colonel James Hayes lors d'un point presse lundi soir 15 juin.

L'appareil, qui effectuait un vol d'essai de routine avec à son bord des militaires, des représentants du gouvernement et des civils, s'est écrasé peu après son décollage à 11h20 (18h20 GMT) dans une immense boule de feu.

Constructeur des B-52, Boeing a fait savoir dans un communiqué que deux de ses employés se trouvaient à bord de l'appareil.

Des images filmées depuis un hélicoptère peu après l'accident montraient une large zone calcinée aux abords de la base d'Edwards, située à environ 95 kilomètres au nord de Los Angeles, dans une zone désertique.

"Il a décollé et s'est écrasé presque immédiatement avant de s'embraser", a précisé le colonel Hayes.

Malgré l'intervention rapide des secours, les premières constatations ont établi que les chances de survie étaient nulles : "après examen des images du crash, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un accident fatal, qui n'offrait aucune chance de survie", a relevé le colonel.

Aucune indication n'a été fournie dans l'immédiat sur les causes de la catastrophe. Une enquête a été ouverte, a indiqué l'armée américaine dans un communiqué.

Le colonel Hayes a précisé que les identités des victimes ne seraient pas rendues publiques avant que toutes les familles aient été informées, un processus en cours qui pourrait se poursuivre toute la journée.

À la suite de cet accident, la base aérienne a fermé son aérodrome et dérouté tous les avions qui devaient y atterrir, "afin de permettre à l'installation de se concentrer pleinement sur les opérations de réponse d'urgence", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le bombardier B-52 est en service au sein de l'US Air Force depuis les années 1950. Doté d'un long rayon d'action pouvant atteindre 14.160 kilomètres, ce bombardier imposant est capable de transporter une grande variété d'armements, dont des charges nucléaires.

L'appareil est généralement dirigé par un équipage de cinq personnes, un commandant de bord, un copilote, un navigateur radar, un navigateur et un officier de guerre électronique, selon l'armée de l'air américaine.

AFP/VNA/CVN