Accident d'Ethiopian : début des délibérations au procès de Boeing

Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a entamé mercredi 13 mai ses délibérations au procès contre Boeing portant sur la plainte déposée par les proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui a fait 157 morts.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Une source judiciaire a indiqué que les huit jurés - cinq femmes et trois hommes - s'étaient retirés pour délibérer peu avant 15h00 locales (20h00 GMT) après les plaidoiries des avocats des deux parties.

Cet accident a entraîné des dizaines de plaintes au civil de la part de proches des victimes. La quasi-totalité ont été réglées par des accords à l'amiable.

Mais, dans le cas de Samya Stumo, ses parents et ses deux frères ne sont pas parvenus à s'entendre avec Boeing en amont du procès, qui s'est ouvert le 4 mai avec la sélection du jury.

Les débats ont donc vraiment commencé deux jours plus tard avec les propos liminaires de Shanin Specter, avocat de la famille, et de Dan Webb, avocat de Boeing.

"Boeing a été négligent. L'avion de Boeing n'était pas sûr. Boeing a causé ce crash et ces décès", avait déclaré M. Specter.

"Ce crash était évitable", avait-il déploré, tandis que Michael Stumo et Nadia Milleron, les parents de Samya, ainsi que ses frères, Adnaan et Tor, se trouvaient au premier rang du public.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est en effectuant sa première mission pour "son emploi de rêve" avec l'ONG ThinkWell, spécialisée dans la santé publique, qu'elle a embarqué le 10 mars 2019 dans le vol ET302, qui s'est écrasé peu après le décollage d'Addis Abeba.

Le constructeur américain a admis dès 2019 qu'un logiciel anti-décrochage avait contribué à cet accident, ainsi qu'à celui d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air le 29 octobre 2018. Ces accidents ont fait 346 morts au total.

L'avocat de l'avionneur avait exprimé le 6 mai ses regrets et affirmé être "d'accord avec M. Specter" sur le fait que la famille Stumo devrait recevoir "une compensation financière importante pour la douleur infligée".

"Notre seul désaccord (porte) sur le montant exact de cette compensation", a-t-il relevé.

Le tout premier procès civil contre Boeing lié aux deux accidents s'est déroulé en novembre 2025. Le jury, après deux heures de délibération, a octroyé 28,45 millions de dollars d'indemnisation au veuf d'une victime.

Un second procès, en janvier, a été interrompu après un accord hors tribunal au soir du second jour.

AFP/VNA/CVN