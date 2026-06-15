RDC/Ebola

Le bilan monte à 782 cas confirmés, deux nouvelles zones de santé touchées

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est monté à 782, dont 178 décès, tandis que l'épidémie s'est étendue à deux nouvelles zones de santé, ont indiqué dimanche 14 juin les autorités sanitaires dans leur dernier rapport de situation.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Soixante-douze nouveaux cas confirmés, dont 29 décès, ont été signalés samedi 13 juin dans les provinces orientales de l'Ituri et du Nord-Kivu, selon ce rapport publié dimanche par les autorités de santé publique du pays.

Les deux nouvelles zones de santé touchées sont Nia-Nia, en Ituri, et Mabalako, au Nord-Kivu, portant à 31 le nombre total de zones de santé affectées dans trois provinces, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Une zone de santé est une unité locale de gestion de la santé publique chargée notamment de la surveillance, de la notification des cas et de la coordination de la riposte.

L'épidémie, causée par le virus Ebola de souche Bundibugyo, a été officiellement déclarée le 15 mai.

Au total, 359 patients étaient en isolement ou hospitalisés samedi, tandis que 40 patients avaient guéri, selon le rapport.

Les autorités ont également fait état samedi de 136 cas suspects, dont 49 décès. Au total, 6.275 contacts étaient suivis dans les trois provinces touchées, mais seulement 3.548 avaient été vus, soit un taux global de suivi des contacts de 56,5%, bien en deçà de l'objectif de 95%.

Le rapport a énuméré plusieurs défis auxquels se heurte la riposte, notamment la réticence aux prélèvements post-mortem, l'insuffisance des capacités dans les centres de traitement Ebola, la faiblesse du suivi des contacts, les pénuries de matériels de prévention et de contrôle des infections au Nord-Kivu, la faiblesse de la notification des alertes ainsi qu'un déficit de financement de 21,5 millions de dollars américains.

Xinhua/VNA/CVN