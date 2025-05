Sommet de l'ASEAN

Le PM Pham Minh Chinh s'entretient avec son homologue chinois Li Qiang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu le 27 mai avec le Premier ministre chinois Li Qiang dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46 e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes à Kuala Lumpur.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le gouvernement vietnamien et lui-même étaient prêts à coordonner étroitement et à maintenir des échanges réguliers avec le Conseil des affaires d'État de Chine et le Premier ministre Li Qiang, en mettant en œuvre rapidement et efficacement la perception commune de haut niveau entre les deux secrétaires généraux des deux Partis.

Il a suggéré que les deux parties maintiennent des échanges réguliers de haut niveau ; promeuvent fortement la coopération économique, commerciale et d’investissement, en mettant l’accent sur la promotion d’un commerce équilibré. Il faut élargir la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation afin que ces domaines deviennent des points forts et de nouvelles forces motrices dans les liens bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a proposé d'accorder la priorité absolue à la promotion de la coopération ferroviaire, affirmant la détermination à lancer les travaux de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong en 2025 ; proposé que la Chine accorde une attention particulière au soutien du crédit préférentiel, au transfert de technologie et à la formation des ressources humaines.

Le Premier ministre Li Qiang a affirmé que le gouvernement chinois était déterminé et prêt à travailler avec le gouvernement vietnamien pour mettre en œuvre et concrétiser la perception commune entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ; à renforcer les échanges stratégiques de haut niveau et à consolider la confiance politique ; à promouvoir une coopération substantielle pour réaliser des progrès concrets, en particulier dans des domaines d’intérêt mutuel tels que le commerce, les investissements de haute qualité et la connectivité ferroviaire.

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres ont discuté et sont parvenus à une compréhension commune sur la poursuite d'une coordination étroite avec les pays de l'ASEAN pour maintenir la paix et la stabilité dans la région et promouvoir la mise en place rapide d'un Code de conduite en Mer orientale (COC) efficace et substantiel conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, les deux dirigeants ont également discuté d'un certain nombre de questions internationales d'intérêt commun.

VNA/CVN