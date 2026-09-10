Un ballet de stars attendu au Festival international du film de Toronto

Une caravane de célébrités est attendue à Toronto (Canada) pour le plus grand festival de cinéma d'Amérique du Nord, qui démarre jeudi 10 septembre et verra défiler entre autres John Malkovich, Penélope Cruz ou encore la star de K-pop Lisa.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Prenant la suite de ceux de Venise et de Telluride, le Festival international du film de Toronto (TIFF) devrait cette année encore accueillir des centaines de milliers de spectateurs pour les défilés sur le tapis rouge et les projections.

Les biopics occuperont une place de choix pour cette 51e édition, avec l'avant-première très attendue de "I Play Rocky" : réalisé par l'oscarisé Peter Farrelly, le film revient sur l'histoire du jeune Sylvester Stallone, au moment où il prépare le fameux long-métrage de boxe qui a changé sa vie.

La séance d'ouverture sera dédiée à "Being Heumann", un biopic sur l'activiste Judy Heumann, militante américaine pour les droits des personnes handicapées, mettant en scène Ruth Madeley et Mark Ruffalo.

Il est réalisé par Sian Heder, déjà à la barre de "CODA", le remake américain de "La Famille Bélier", qui suivait l'histoire d'une jeune fille et de sa famille sourde et muette.

Le festival sera également l'occasion de découvrir "Villeneuve : L'ascension d'une légende", qui revient sur la carrière du pilote canadien Gilles Villeneuve, de ses débuts au Québec à ses succès en Formule 1.

Chris Rock derrière la caméra

Parmi les plus de 200 films projetés, Lisa, chanteuse du groupe de K-pop Blackpink, vient présenter le documentaire qui lui est consacré, "Always Lalisa".

La star du stand-up Chris Rock repasse lui derrière la caméra pour la comédie satirique "Misty Green", dans laquelle il se met en scène aux côtés de Rosalind Eleazar et Adam Driver.

La comédienne britannique Helen Mirren sera elle à l'affiche du thriller "A Talent for Murder", dans lequel elle incarne la romancière Patricia Highsmith, créatrice du personnage de Tom Ripley.

Débarquent également d'Italie le thriller psychologique "Bunker", avec Penélope Cruz et Javier Bardem, et "Bucking Fastard", dernier film du réalisateur allemand Werner Herzog.

Deux films notables arrivent aussi du festival américain de Telluride : "Elsinore", mettant en scène Andrew Scott et Olivia Colman, et la comédie musicale "The Debut", réalisée par l'acteur Jesse Eisenberg.

Le Festival international du film de Toronto se tiendra jusqu'au 20 septembre.

AFP/VNA/CVN