Cachés pendant des décennies, des bijoux des Habsbourg exposés au Québec

Restés cachés dans une mallette pendant des décennies, des bijoux de la dynastie des Habsbourg, dont le célèbre diamant Florentin, sont exposés pour la première fois à partir de vendredi 4 septembre dans un musée de la ville de Québec, au Canada.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Arrivée dans la province francophone en 1940 après avoir fui l'avancée des troupes nazies en Europe, Zita de Bourbon-Parme, dernière impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, avait emporté dans ses bagages ces 15 joyaux inestimables.

Figure notamment dans cette collection, le Florentin, l'un des plus gros diamants connus passé notamment entre les mains des Bourguignons et des Médicis, que l'on pensait disparu ou volé avant que les Habsbourg ne révèlent l'an dernier qu'il avait été entreposé pendant des décennies dans une mallette dans le coffre d'une banque au Québec.

Une montre à gousset ayant appartenu à Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, qui possédait de nombreux bijoux en diamants, est également présentée dans cette exposition au Musée national des beaux-arts du Québec.

"Ces bijoux privés étaient constitués de toutes sortes de legs, de successions, de cadeaux. Il y en a que vous retrouvez sur des tableaux. Ce sont des choses que nos ancêtres ont portées", a déclaré à l'AFP Lorenz de Habsbourg, descendant de l'impératrice Zita.

"C'est vraiment émouvant de voir ça. J'ai l'impression que notre grand-mère aurait été heureuse", le Québec, "c'était un lieu sûr où (elle) a reçu protection et un accueil favorable", "la boucle se ferme en faisant l'exposition ici", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN