Les temps forts de la 82e Mostra de Venise

Principal rendez-vous de la rentrée pour le cinéma international, la Mostra de Venise accueille à partir de mercredi une myriade de stars et une solide sélection de films à la tonalité parfois très politique.

Côté compétition

Parmi les 21 films en lice pour le Lion d'Or, voici les plus attendus :

"Le mage du Kremlin", d'Olivier Assayas

Une adaptation du best-seller de Giuliano da Empoli, qui narre l'ascension vers le pouvoir de Vladimir Poutine, du point de vue de l'un de ses plus proches conseillers. Jude Law incarne l'homme fort du Kremlin à l'écran.

"A House of Dynamite" de Kathryn Bigelow

La réalisatrice de "Démineurs" n'avait plus présenté de film depuis 2017. Celle qui a raconté la traque de Ben Laden dans "Zero Dark Thirty" met ici en scène des responsables de la Maison Blanche confrontés à une menace imminente d'attaque nucléaire.

"The Smashing Machine", de Benny Safdie

Dwayne "The Rock" Johnson interprète un combattant de MMA aux prises avec ses addictions, un "rôle à Oscar" taillé sur mesure pour l'ancien lutteur devenu star d'Hollywood.

"The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

Ce drame reconstitue le meurtre d'une Palestinienne de 6 ans, tuée par les troupes israéliennes à Gaza en janvier 2024, pour l'un des films les plus politiques du festival.

"The Testament of Ann Lee", de Mona Fastvold

Un film musical à propos du destin d'Ann Lee, cheffe religieuse d'une secte radicale, les shakers, implantée aux Etats-Unis au XVIIIe siècle. Le film est réalisé par Mona Fastvold, co-scénariste de "The Brutalist" de Brady Corbet, associé à ce projet.

"Frankenstein", de Guillermo del Toro

Une version actualisée à gros budget du mythe de la créature du Dr Frankenstein, mis en scène par le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, maître du fantastique.

"Jay Kelly", de Noah Baumbach

Une comédie co-écrite par Noah Baumbach et sa femme Greta Gerwig, avec en tête d'affiche la méga star George Clooney, qui incarne un acteur en pleine crise existentielle.

"Bugonia", de Yorgos Lanthimos

La nouvelle collaboration entre le réalisateur grec et Emma Stone, qui a permis à l'actrice de décrocher un Oscar pour "Pauvres créatures", Lion d'Or à Venise en 2023.

"No Other Choice", de Park Chan-wook

Le réalisateur sud-coréen revient à Venise avec un thriller adapté du roman "Le couperet", de Donald Westlake, déjà mis en scène par Costa-Gavras en 2005.

"L'étranger", de François Ozon

Une adaptation ambitieuse du roman d'Albert Camus, l'un des livres français les plus traduits et vendus au monde, tourné en noir et blanc, avec Benjamin Voisin dans le rôle principal.

"Nuhai (Girl)", de Shu Qi

La superstar taïwanaise Shu Qi, vue dans les films de Hou Hsiao-hsien, présente son premier film comme réalisatrice, une histoire de femmes sur plusieurs générations.

Côté documentaires

Le réalisateur allemand Werner Herzog présentera son dernier film, "Ghost Elephants", sur les traces d'un troupeau d'éléphants fantômes dans les jungles d'Angola. À 82 ans, celui qui alterne entre films de fiction et documentaires recevra un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d'ouverture.

Le portrait du journaliste Seymour Hersh, à l'origine de révélations de nombreux scandales éclaboussant l'armée américaine, est également très attendu. Laura Poitras, primée en 2022 à Venise pour son documentaire sur la campagne de la photographe Nan Goldin contre l'industrie des opioïdes, est derrière la caméra.

Sofia Coppola présentera un documentaire sur son ami le créateur de mode Marc Jacobs, tandis que le réalisateur Mike Figgis montrera les coulisses du "Megalopolis" de Francis Ford Coppola, pour lequel il a investi 120 millions de dollars de sa poche. Présenté à Cannes en 2024, le film a profondément divisé, certains y voyant un "chef-d'œuvre moderne" ou une "catastrophe".

Enfin, côté musique, un documentaire s'attardera sur la vie et l'œuvre de la chanteuse Marianne Faithfull, disparue en janvier.

