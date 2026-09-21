La province de Tuyên Quang mise sur les produits agricoles et l’artisanat pour stimuler le tourisme

La province de Tuyên Quang multiplie les initiatives pour rapprocher la production agricole, la promotion des produits locaux et le développement du tourisme à travers le Festival des produits agricoles, des produits OCOP et de l’artisanat associé au tourisme - Tuyên Quang 2026, inauguré le 18 septembre par le Service provincial de l’industrie et du commerce.

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Photo : VNA/CVN





Organisé pour la première fois à Tuyên Quang, le festival des produits agricoles, des produits OCOP et de l’artisanat associé au tourisme - Tuyên Quang 2026 se tient du 18 au 24 septembre dans le quartier de Minh Xuân et réunit 120 stands d’entreprises et de coopératives venus de 17 provinces et villes du pays. Il comprend également six espaces communs consacrés aux démonstrations de l'artisanat de la province et 30 stands de restauration associés à une fête de la bière.

L’un des temps forts de la cérémonie d’ouverture a été la remise de la certification nationale OCOP 5 étoiles au thé Shan Tuyêt Hông Thai (un bourgeon et une feuille), produit par la coopérative Son Trà, dans la commune de Hông Thai. Cette reconnaissance confirme la qualité et la valeur de cette spécialité de Tuyên Quang et ouvre de nouvelles perspectives de promotion, de mise en relation commerciale et d’élargissement des débouchés.

Photo : VNA/CVN

Le festival présente une large gamme de produits agricoles, de produits OCOP et d’articles artisanaux caractéristiques de différentes localités. Les activités d’exposition, de commerce et de mise en relation permettent aux entreprises et coopératives de rechercher de nouveaux partenaires et marchés et de rapprocher leurs produits des consommateurs.

Outre la promotion commerciale, le festival met en avant les richesses culturelles, les métiers artisanaux, la gastronomie et les produits emblématiques des différentes localités, contribuant ainsi à renforcer les liens entre production, commerce et tourisme.

Selon Hoàng Anh Cuong, directeur du Service provincial de l’industrie et du commerce, cette première édition contribue à créer un nouvel espace de promotion et de commercialisation des produits agricoles et OCOP, tout en renforçant les liens entre entreprises, coopératives, partenaires, consommateurs et visiteurs. Elle contribue également à diversifier l’offre destinée aux habitants et aux touristes pendant les festivités de Thanh Tuyên 2026.

À travers ce festival, Tuyên Quang entend accroître la valeur de ses produits agricoles, OCOP et artisanaux, élargir leurs débouchés et promouvoir le développement d’activités commerciales liées au tourisme, tout en contribuant à faire connaître l’image, les produits et la culture de la province.

VNA/CVN