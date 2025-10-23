La Turquie abaisse son taux directeur d'un point, à 39,5%

>> La Turquie découvre et reproduit un pain vieux de 5.000 ans
"La tendance sous-jacente de l'inflation s'est accentuée en septembre", a noté la banque centrale, qui demeure prudente face au "ralentissement du processus de désinflation".
L'inflation a connu un rebond en septembre en Turquie, pour la première fois en plus d'un an, s'inscrivant à 33,3% sur douze mois, contre 33% en août, selon les chiffres officiels.
Une politique monétaire restrictive sera "maintenue jusqu'à atteindre la stabilité des prix", a indiqué la banque centrale. "La politique monétaire sera resserrée en cas d'écart significatif des perspectives d'inflation par rapport aux objectifs intermédiaires", a-t-elle ajouté.
La banque centrale turque avait abaissé en septembre son taux directeur de 43% à 40,5%.
AFP/VNA/CVN