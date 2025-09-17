Trump arrive au Royaume-Uni pour une visite d'État au milieu de manifestations

Le président américain Donald Trump est arrivé mardi soir 16 septembre à Londres pour sa deuxième visite d'État au Royaume-Uni, avec pour objectif de conclure de nouveaux accords commerciaux et de sécurité malgré des manifestations en cours.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le palais de Buckingham, le roi Charles III, la reine Camilla et le Premier ministre Keir Starmer accueilleront mercredi 17 septembre le président américain et la première dame Melania Trump au château de Windsor. Jeudi 18 septembre, Donald Trump et Keir Starmer devraient participer à une réunion bilatérale au manoir de Chequers, la résidence de campagne des Premiers ministres britanniques.

Mardi soir 16 septembre, près de 100 résidents de Windsor et d'autres parties du Royaume-Uni, mobilisés par le groupe "Stop Trump Coalition", se sont rassemblés le long des rues à l'extérieur du château de Windsor en scandant des slogans contre la visite du président américain et en agitant des pancartes où l'on pouvait lire "Halte à la haine, halte à Trump" et "La haine n'a jamais rendu aucune nation grande". Les organisateurs ont déclaré qu'ils prévoyaient d'organiser une manifestation plus large dans le centre de Londres mercredi 17 septembre.

Selon des médias locaux, les discussions entre les deux pays devraient couvrir l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les télécommunications et l'informatique quantique.

