L’AMRO place le Vietnam en tête des économies de l’ASEAN+3

Selon le rapport actualisé publié le 23 juillet par le Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN+3 (AMRO), le Vietnam devrait enregistrer en 2025 le taux de croissance le plus élevé parmi les économies de l’ASEAN+3, avec une prévision de 7%, suivi des Philippines (5,6%) et du Cambodge.

L’AMRO prévoit également une croissance économique de 3,8% en 2025 et de 3,6% en 2026 pour la région ASEAN+3.

Ces chiffres, qui concernent les États membres de l'ASEAN, la Chine, la République de Corée et le Japon, ont été publiés dans la mise à jour trimestrielle des Perspectives économiques régionales ASEAN+3 (AREO).

Ces prévisions de croissance représentent une révision à la baisse par rapport aux projections d'avril de l'AMRO, qui tablaient sur 4,2% en 2025 et 4,1% en 2026. Cet ajustement reflète les incertitudes mondiales accrues, notamment l'évolution des mesures douanières américaines.

"Il est encourageant de constater que la région ASEAN+3 aborde cette période de turbulences commerciales mondiales en position de force et de résilience relatives", a déclaré Dong He, économiste en chef d'AMRO. Il a ajouté que la plupart des décideurs politiques régionaux ont agi rapidement pour amortir l'impact du choc commercial et qu'une marge de manœuvre politique demeure disponible pour un soutien supplémentaire si nécessaire.

Selon AMRO, l'inflation dans la région continue de se modérer, malgré une flambée temporaire des prix du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient. Les marchés financiers de la région ont également fait preuve de résilience, les monnaies régionales s'appréciant généralement face au dollar américain, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'incertitude politique américaine.

Cependant, le bureau a noté que les perspectives économiques de l'ASEAN+3 restent assombries par d'importantes incertitudes, l'escalade des droits de douane américains constituant le risque le plus important.

Dong He a déclaré qu'une intégration régionale plus approfondie est à la fois urgente et nécessaire dans un monde de plus en plus remodelé par la fragmentation. Il a noté qu'en renforçant la coopération régionale tout en maintenant l'ouverture sur le monde et en restant ferme sur le multilatéralisme fondé sur des règles, l'ASEAN+3 peut renforcer la résilience face aux chocs externes et créer de nouvelles opportunités de croissance.

