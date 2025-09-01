Trân Thanh Mân rencontre le président du PPC et du du Sénat du Cambodge

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân a eu lundi après-midi 1 er septembre à Hanoï une entrevue avec le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge, Hun Sen, à l’occasion de son voyage pour assister au 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême a dit sa joie de rencontrer à nouveau le président Hun Sen au Vietnam pour assister à cet important anniversaire, et a souligné que la présence de la délégation cambodgienne de haut rang est une démonstration vivante de l’amitié traditionnelle et de la coopération globale entre les deux partis, les deux États et les peuples vietnamiens et cambodgiens. Il a déclaré que les soldats cambodgiens participant au défilé militaire sur la place de Ba Dinh historique seront de belles images de la solidarité et de l’accompagnement du peuple cambodgien avec le peuple vietnamien dans cet événement important.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a affirmé que, sur le chemin du développement national, le Vietnam chérit toujours l’aide et le soutien de ses amis internationaux, en particulier ses voisins frères, le Cambodge et le Laos, et croit en l’avenir radieux de l’amitié traditionnelle et de la coopération globale Vietnam-Cambodge, et Vietnam - Cambodge - Laos.

Félicitant le Cambodge pour ses nombreux acquis impressionnants et globaux dans son œuvre d’édification et de développement nationaux, il a affirmé que l’Assemblée nationale et le peuple vietnamien sont d’un soutien constant et sont convaincus que sous le règne clairvoyant du roi Norodom Sihamoni, la direction judicieuse du PPC ayant à sa tête le président Hun Sen, la direction talentueuse du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Cambodge, ainsi qu’avec l’unité de son peuple, le Cambodge continuera d’accomplir de nombreuses et grandes réalisations.

Photo : VNA/CVN

Le président du PPC et président du Sénat du Cambodge, Hun Sen, a exprimé sa joie et son honneur d’assister au 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, à l’invitation du secrétaire général Tô Lâm ; affirmant que le Jour de l’Indépendance, il y a 80 ans, avait non seulement une grande signification pour le peuple vietnamien, mais était aussi une source d’encouragement pour les pays de la région et du monde, y compris le Cambodge et le Laos, à se dresser pour la conquête de l’indépendance, l’édification et le développement nationaux.

Le président Hun Sen a sincèrement remercié le Vietnam pour son aide au Cambodge pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot, et a souligné que ce que le Cambodge a aujourd’hui est indissociable de l’immense aide du peuple vietnamien, en particulier du sacrifice du sang et de la chair des soldats volontaires vietnamiens. Il s’agit d’une vérité historique qu’aucune force hostile ne peut déformer.

Le dirigeant cambodgien a félicité le Vietnam pour son développement socio-économique dynamique, et a exprimé sa conviction que sous la direction clairvoyante et visionnaire du Parti communiste du Vietnam, ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le gouvernement, l’Assemblée nationale et le peuple vietnamiens mettront en œuvre avec succès les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti et réaliseront des avancées importantes vers l’objectif de faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Dans une atmosphère amicale, les deux parties ont exprimé leur joie et leur appréciation pour les importants progrès réalisés récemment dans les relations entre les deux pays dans tous les domaines. Elles ont affirmé leur attachement constant au développement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

Les deux parties ont hautement apprécié le développement récent dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement entre les deux pays, et se sont réjouies de constater que le commerce bilatéral a atteint 10 milliards de dollars par an et vise à atteindre 20 milliards de dollars dans les années à venir.

Le président Hun Sen a hautement apprécié les projets et les activités d’investissement du Vietnam qui ont activement contribué au développement socio-économique du Cambodge, et a affirmé que les deux pays disposent de nombreux potentiels et atouts qui peuvent se compléter.

Les deux dirigeants ont noté avec satisfaction que la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam, le Sénat et l’Assemblée nationale du Cambodge a enregistré ces derniers temps de nombreux résultats positifs. Les deux parties ont continué de promouvoir le rôle des organes législatifs pour renforcer les relations bilatérales ; surveiller et inciter les ministères, des branches, des localités et des entreprises des deux pays à mettre en œuvre activement les traités, conventions et accords signés ; renforcer le partage d’informations et expériences en matière d’organisation des activités des organes législatifs, notamment dans la construction institutionnelle et législative, de surveillance de l’application des lois et de contribution aux décisions importantes de chaque pays.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a transmis ses salutations au roi Norodom Sihamoni, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président de l’Assemblée nationale du Cambodge Khuon Sudary, au Premier ministre Hun Manet et aux autres hauts dirigeants cambodgiens.

