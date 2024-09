Nouvelle variété de riz antidiabète dévoilée

Photo : irri.org/CVN

Plus de 537 millions d’adultes dans le monde vivent avec cette maladie chronique - un nombre qui devrait atteindre 783 millions d’ici 2045. Plus de 60% des personnes atteintes de diabète vivent en Asie.

Le diabète est une maladie chronique qui se développe lorsque le corps d’une personne ne produit pas ou n’utilise pas efficacement l’insuline, dont il a besoin pour transformer le sucre en énergie. Il existe essentiellement deux types de diabète. Le type 1 est une maladie auto-immune qui n’est pas évitable. Les personnes atteintes doivent prendre de l’insuline quotidiennement.

Cependant, le diabète de type 2 peut être combattu dans une certaine mesure par des changements de mode de vie et d’alimentation, évitant parfois le recours aux médicaments contre le diabète. Les personnes atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète peuvent bénéficier d’un régime alimentaire à faible indice glycémique (IG).

L’IG mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente le taux de sucre dans le sang et contribue au diabète. Selon Diabète Canada, l’IG est une échelle de 1 à 100 qui classe un aliment ou une boisson contenant des glucides en fonction de la mesure dans laquelle il augmente le taux de sucre dans le sang après sa consommation. Les aliments à IG élevé (70 ou plus) augmentent le taux de sucre dans le sang plus haut et plus rapidement que les aliments à IG faible (55 ou moins). La plupart des variétés de riz disponibles ont un IG compris entre 70 et 72. Le riz blanc est connu pour avoir un indice glycémique élevé.

Cultiver les nouvelles variétés en Inde et aux Philippines

La bonne nouvelle est que l’IRRI a développé une variété de riz dont l’IG est aussi bas que 25. Également riche en protéines, la nouvelle variété de riz ressemble au riz blanc mais a des grains plus petits.

Les chercheurs de l’IRRI ont travaillé avec l’Université de Californie, l’Institut Max Planck de physiologie moléculaire des plantes en Allemagne et le Centre bulgare de biologie des systèmes végétaux, rapporte le Guardian.

En utilisant la vaste banque de gènes de riz de l’IRRI, la plus grande au monde, les chercheurs ont examiné 380 échantillons de graines pendant 10 ans pour identifier les gènes ayant un indice glycémique plus faible et une teneur en protéines plus élevée. Ils les ont ensuite combinés, créant une option de riz plus saine et adaptée au diabète.

Le riz n’a pas encore été cultivé en dehors des laboratoires de l’IRRI, mais l’IRRI prévoit de commencer à cultiver les nouvelles variétés en Inde et aux Philippines dans le cadre de l’objectif de l’IRRI de lutter contre la faim dans les pays où le riz est l’aliment de base, rapporte le site Internet philippin wionnews.com.

Le projet de l’IRRI fait actuellement l’objet d’essais sur plusieurs sites dans plus de 10 provinces des Philippines. Il espère que la nouvelle variété de riz sera prête à être commercialisée d’ici deux ans.

VNA/CVN