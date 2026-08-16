Tournoi de karaté de la communauté vietnamienne au Japon

Le tournoi de karaté "KAVIJA CUP 2026" destiné à la communauté vietnamienne du Japon s'est tenu le 14 août au gymnase de Tokorozawa, dans la ville de Saitama, rassemblant plus de 100 athlètes issus de clubs de karaté vietnamiens de tout le pays.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par l'Association de karaté des Vietnamiens au Japon (KAVIJA), sous l'égide de l'Organisation d'échanges internationaux Vietnam - Japon (FAVIJA) et avec le soutien de l'ambassade du Vietnam au Japon, le tournoi a réuni des athlètes de niveau semi-professionnel provenant de six clubs vietnamiens basés à Tokyo, Saitama, Yokohama, Osaka et Fukuoka.

Les athlètes ont concouru dans 16 épreuves, offrant des compétitions passionnantes marquées par la discipline et l'esprit des arts martiaux.

Nguyên Trung Duc, fondateur et président de KAVIJA ainsi que chef du comité d'organisation, a déclaré que ce tournoi annuel offrait aux athlètes l'occasion d'échanger leurs expériences et d'améliorer leurs compétences, tout en permettant de repérer des talents prometteurs pour des compétitions de plus haut niveau, tant au Japon qu'à l'international.

Luu Duc Quang, ministre-conseiller à l'ambassade du Vietnam au Japon, a félicité les organisateurs, les clubs, les instructeurs, les arbitres, les bénévoles et les partenaires pour avoir créé un événement sportif significatif pour la communauté vietnamienne.

Il a souligné que de telles activités renforcent la solidarité entre les Vietnamiens vivant loin de leur pays d'origine et contribuent à bâtir une communauté unie, dynamique et en bonne santé.

Au terme d'une journée complète de compétition, le club d'Osaka a remporté le championnat par équipe, suivi du club de Tokyo à la deuxième place et du club de Fukuoka à la troisième.

Selon Dô Quang Ba, président de la FAVIJA, le Japon compte actuellement 20 clubs de karaté vietnamiens regroupant plus de 2.000 membres de tous âges. Ces clubs accueillent non seulement des étudiants et des travailleurs vietnamiens résidant au Japon, mais aussi des jeunes Vietnamiens de deuxième et troisième générations, nés et élevés dans le pays.

VNA/CVN