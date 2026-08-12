Bilan de la Journée de valorisation de la langue vietnamienne à l’étranger

Le Comité d'État pour les Vietnamiens de l'étranger a organisé le matin du 12 août à Hanoï, une cérémonie consacrée au bilan des résultats du projet "Journée pour la valorisation de la langue vietnamienne au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger" en 2026.

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Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que le projet "Journée pour la valorisation de la langue vietnamienne au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger pour la période 2023-2030", mis en œuvre depuis plus de quatre ans, répond aux attentes de diffusion de la langue nationale. Elle a rappelé que la langue vietnamienne constitue un pilier spirituel et un lien entre le passé et le présent pour les expatriés.

Selon la vice-ministre, la préservation de la langue relève de la fierté de chaque famille, l'État jouant un rôle d'orientation et d'accompagnement, tandis que la famille demeure le lieu privilégié de sa transmission naturelle.

Concernant le cours d’entraînement destiné aux enseignants de la diaspora en 2026, la vice-ministre a indiqué que ce programme a permis aux participants d'acquérir des compétences pédagogiques tout en approfondissant leurs connaissances sur l'histoire et la culture nationales.

Elle a également présenté les nouveautés de la Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique relative au travail à l'égard des Vietnamiens à l'étranger. Dans ce cadre, le gouvernement publiera un programme d'action opérationnel. Le ministère des Affaires étrangères et les représentations diplomatiques renforceront les démarches auprès des autorités des pays d'accueil pour encourager l'intégration du vietnamien dans les programmes scolaires locaux. Les efforts porteront aussi sur le soutien financier, l'aide aux infrastructures, la formation professionnelle des enseignants et la valorisation des centres culturels vietnamiens à l'étranger.

Lors de la cérémonie, les représentants des ministères, experts et membres de la diaspora ont échangé leurs expériences et proposé des solutions pour améliorer l'efficacité du projet. Les discussions ont abordé la standardisation des programmes, la transformation numérique, l'application de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et le renforcement des réseaux d'enseignants. Certains participants ont suggéré la création d'une banque commune de ressources pédagogiques en ligne et la mobilisation de financements sociaux pour soutenir ces initiatives.

VNA/CVN