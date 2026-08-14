Mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne pour le développement

La Résolution N°23-NQ/TW, promulguée le 2 août 2026 par le Bureau politique du Parti, met l’accent sur l’innovation, la transformation numérique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les biotechnologies, tout en valorisant le rôle de la diaspora dans la préservation de la langue vietnamienne et la promotion de la culture, indique la responsable.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution N°23-NQ/TW, promulguée le 2 août 2026 par le Bureau politique du Parti, introduit de nouvelles orientations sur le rôle de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger. Ce texte suscite une attention et un soutien importants de la part des responsables des affaires étrangères et des affaires liées à la diaspora à Hô Chi Minh-Ville.

La présidente de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, Hà Thanh, indique que la Résolution N°23-NQ/TW reprend les principes fondamentaux de la Résolution N°36 de 2004 sur la grande union nationale. Elle réaffirme que la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une partie inséparable de la nation et un pont reliant le Vietnam au monde, tout en faisant de la diaspora une ressource stratégique essentielle au développement national.

Selon elle, l’évolution majeure réside dans le passage à une approche axée sur l’accompagnement, la création de mécanismes favorables et la mobilisation des ressources. Le Vietnam ne se contente plus de protéger les droits et intérêts légitimes de ses ressortissants, mais crée des conditions favorables pour que les experts, intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, artistes et jeunes issus de la diaspora apportent des contributions concrètes.

La résolution met l’accent sur l’innovation, la transformation numérique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les biotechnologies, tout en valorisant le rôle de la diaspora dans la préservation de la langue vietnamienne et la promotion de la culture, indique la responsable.

La diaspora, un levier pour le développement

Pour Hô Chi Minh-Ville, qui joue un rôle majeur dans l’intégration internationale du pays, l’enjeu est de transformer ce potentiel en connexions concrètes. Ha Thanh souligne la nécessité de traduire les ressources de la diaspora en coopérations concrètes, à travers le conseil d’experts, le transfert de connaissances et de technologies, les investissements, les activités commerciales, l’ouverture de marchés et la promotion de l’image de la ville. Il s’agit ainsi de passer progressivement de contacts organisés autour d’événements à des liens fondés sur les besoins, les domaines d’activité et les résultats.

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L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville entend renforcer ses relations avec les associations, intellectuels, experts, entrepreneurs et jeunes Vietnamiens à l’étranger. Elle prévoit de privilégier l’écoute et le dialogue, de recueillir les initiatives et de créer davantage d’occasions pour la diaspora de participer aux échanges entre les peuples, aux activités culturelles et éducatives ainsi qu’aux actions tournées vers le pays.

En outre, l’organisation prévoit de se coordonner avec les instituts, universités et entreprises locaux afin de concrétiser les ressources de la diaspora dans des projets précis. Elle souhaite également renforcer le rôle de "diplomates culturels" joué par les Vietnamiens de l’étranger afin de promouvoir l’image d’une ville moderne, dynamique et solidaire.

De son côté, l’avocat Lâm Quang Quy, directeur du Centre d’assistance aux Vietnamiens à l’étranger de Hô Chi Minh-Ville, relevant de l’Association de liaison avec les Vietnamiens à l’étranger de la ville, considère que la Résolution N°23-NQ/TW marque une évolution dans la réflexion et les méthodes de travail avec les communautés vietnamiennes à l’étranger.

Hô Chi Minh-Ville, qui abrite la plus grande communauté d'expatriés du pays, doit exploiter non seulement les capitaux, mais aussi les savoirs, les capacités de gestion et les réseaux internationaux de cette population, estime le responsable.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville doit passer d’une démarche consistant à solliciter les contributions de la diaspora à la création d’espaces permettant à ses membres de participer directement à la résolution des questions de développement de la ville.

Il propose notamment de constituer un réseau et une base de données répertoriant les experts, intellectuels et entrepreneurs vietnamiens à l’étranger par domaine, tout en identifiant les besoins, projets et problèmes auxquels leurs compétences pourraient répondre.

Le Centre d’assistance aux Vietnamiens à l’étranger continuera ainsi à jouer un rôle de passerelle entre la communauté et la ville, en mettant en relation ses membres avec les administrations, entreprises, universités, instituts de recherche et programmes de développement. Cette démarche vise à transformer progressivement les contributions de la diaspora en programmes et projets concrets, afin de mettre en pratique à Hô Chi Minh-Ville l’esprit d’"accompagnement et de création de mécanismes" de la Résolution N°23-NQ/TW.

VNA/CVN