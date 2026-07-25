Japon : préserver la culture vietnamienne et promouvoir la solidarité à Kansai

L’Association des Vietnamiens de la région du Kansai (Japon) a célébré le 25 juillet son 18 e anniversaire en réaffirmant son rôle dans le rassemblement et le soutien de la communauté vietnamienne locale, ainsi que dans la préservation de l’identité culturelle nationale et le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

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Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

L’Association des Vietnamiens de la région du Kansai a célébré le 25 juillet son 18e anniversaire (2008-2026), à l’occasion d’une cérémonie marquée par un colloque sur le renforcement de la grande union nationale au sein de la communauté vietnamienne au Kansai (Japon).

Un hommage a également été rendu aux héros et martyrs, en prélude à la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Réunissant notamment le vice-président du Front de la Patrie du Vietnam, Hoàng Công Thuy, le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyên Truong Son, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne au Japon, l’événement a salué les contributions de l’association au cours des 18 dernières années.

Le consul général Nguyên Truong Son a salué les contributions de l'Association des Vietnamiens de la région du Kansai au cours des 18 dernières années, affirmant que l'association est un pilier de soutien pour la communauté vietnamienne du Kansai, et également une passerelle importante contribuant au renforcement des relations d'amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

La vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoàng Công Thuy, a salué le rôle de l'association dans le rassemblement et l'unification de la communauté vietnamienne à l'étranger, son soutien aux Vietnamiens à l'étranger et sa contribution active au renforcement de l'unité nationale.

Dans le cadre de ce programme, les délégués ont participé à un séminaire sur le renforcement de l'unité nationale au sein de la communauté vietnamienne du Kansai. Ils ont échangé sur diverses solutions pour bâtir une communauté unie, civilisée et intégrée, préserver la langue vietnamienne et l'identité culturelle nationale, et améliorer la coordination entre les associations de soutien aux Vietnamiens du Japon.

À cette occasion, le Front de la Patrie du Vietnam a décerné un certificat de mérite à l’Association des Vietnamiens du Kansai pour ses contributions au rassemblement de la communauté vietnamienne au Japon et à ses actions en faveur du pays d’origine.

Face aux dégâts causés par les récentes inondations dans la province de Lai Châu et d’autres localités, les participants ont exprimé leur solidarité avec les sinistrés et répondu à l’appel aux dons lancé par le Front de la Patrie du Vietnam, illustrant l’esprit d’entraide et de solidarité qui unit les Vietnamiens du pays et de l’étranger.

VNA/CVN