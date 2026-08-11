Séisme en Colombie : la communauté vietnamienne est saine et sauve

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Dès la matinée du 10 août (heure locale), l’ambassade du Vietnam au Venezuela, également accréditée en Colombie, a pris contact avec la communauté vietnamienne en Colombie afin de s’informer de la situation.
|Le séisme de magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter s’est produit dans la matinée du 10 août (heure locale), avec un épicentre situé dans le département du Chocó.
|Photo : VNA/CVN
À la date de l’après-midi du 10 août (heure locale), l’ensemble de la communauté vietnamienne dans le pays était sain et sauf. L’ambassade a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires de protection consulaire, conformément à la réglementation en vigueur, afin d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens vietnamiens.
Les citoyens vietnamiens ayant besoin d’une aide urgente sont invités à contacter le Centre d’assistance consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères au +84 981 848 484, ou la ligne d’urgence de protection consulaire de l’ambassade du Vietnam au Venezuela, également accréditée en Colombie, au +58 424 267 4447, afin de bénéficier d’une assistance dans les meilleurs délais.
VNA/CVN