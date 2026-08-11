Séisme en Colombie : la communauté vietnamienne est saine et sauve

Selon les informations de l’ambassade du Vietnam au Venezuela, également accréditée en Colombie, un séisme de magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter s’est produit dans la matinée du 10 août (heure locale), avec un épicentre situé dans le département du Chocó, à environ 313 km à l’ouest de la capitale Bogotá. Le séisme a causé d’importants dégâts dans la capitale Bogotá ainsi que dans plusieurs villes du centre et de l’ouest du pays, notamment Medellín, Cali, Pereira et Manizales.

>> Un puissant séisme en Colombie fait 111 morts et d'importantes destructions

>> La Colombie à la recherche de survivants après un séisme ayant fait 132 morts

>> Séisme : le Vietnam adresse ses condoléances à la Colombie

Dès la matinée du 10 août (heure locale), l’ambassade du Vietnam au Venezuela, également accréditée en Colombie, a pris contact avec la communauté vietnamienne en Colombie afin de s’informer de la situation.

Photo : VNA/CVN

À la date de l’après-midi du 10 août (heure locale), l’ensemble de la communauté vietnamienne dans le pays était sain et sauf. L’ambassade a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires de protection consulaire, conformément à la réglementation en vigueur, afin d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens vietnamiens.

Les citoyens vietnamiens ayant besoin d’une aide urgente sont invités à contacter le Centre d’assistance consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères au +84 981 848 484, ou la ligne d’urgence de protection consulaire de l’ambassade du Vietnam au Venezuela, également accréditée en Colombie, au +58 424 267 4447, afin de bénéficier d’une assistance dans les meilleurs délais.

VNA/CVN