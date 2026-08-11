Donner un nouvel élan et renforcer la confiance des Vietnamiens à l’étranger

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a signé le 2 août la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur les Vietnamiens résidant à l’étranger, marquant un tournant historique plus de vingt ans après l’adoption de la Résolution n°36-NQ/TW.

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Le nouveau texte réaffirme que la diaspora vietnamienne constitue une partie intégrante et indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam et représente l’une des ressources stratégiques importantes contribuant à renforcer la puissance globale du pays.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Chine, la docteure Nguyên Thi Lan, présidente de l’Association des Vietnamiens à Chongqing et au Sichuan, a salué cette initiative comme un signal fort témoignant d'une vision renouvelée du Parti et de l'État dans la valorisation du potentiel des expatriés.

Selon cette experte, la force de la Résolution n°23 réside dans sa capacité à dépasser le simple stade du rassemblement pour favoriser une implication plus profonde de la diaspora dans les processus d’intégration internationale et de développement national.

La diaspora vietnamienne en général, et celle de Chine, notamment à Chongqing et au Sichuan, en particulier, est prête à jouer un rôle de passerelle, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple et de sa culture, tout en favorisant les échanges et la coopération entre le Vietnam et les pays d’accueil. Cette approche, empreinte d’un esprit de concorde nationale, offre aux expatriés l’opportunité de valoriser leur rôle d’"ambassadeurs culturels", essentiel au rayonnement du Vietnam sur la scène internationale.

Créée en 2022, l’Association des Vietnamiens à Chongqing et au Sichuan illustre parfaitement ce dynamisme avec ses quelque 5.000 membres, comprenant des intellectuels, des experts, des entrepreneurs et des étudiants parfaitement intégrés à la société chinoise.

Selon la docteure Nguyên Thi Lan, la majorité des membres de la communauté sont bien intégrés. De nombreux Vietnamiens, intellectuels et experts hautement qualifiés occupent des postes importants dans des universités, instituts de recherche et grandes entreprises locales. Malgré certaines difficultés, la communauté vietnamienne à Chongqing et au Sichuan reste solidaire et entretient des liens étroits avec le pays à travers diverses activités concrètes.

Occupant souvent des postes clés au sein d’universités, d’instituts de recherche ou de grandes entreprises, ces Vietnamiens entretiennent des liens étroits avec leur pays d’origine à travers des activités concrètes et expriment activement leur soutien aux appels à la solidarité du Front de la Patrie du Vietnam.

Parallèlement à ces actions caritatives, l’Association s’attache à perpétuer l’identité nationale en célébrant les grandes fêtes traditionnelles et en soutenant les programmes d’enseignement du vietnamien destinés aux jeunes générations nées à l’étranger, contribuant ainsi à préserver la langue et la culture d’origine.

En outre, la collaboration étroite entre la communauté et le Consulat général du Vietnam à Chongqing permet une mise à jour des informations nationales, renforçant ainsi le statut et le prestige des Vietnamiens localement.

Pour la docteure Nguyên Thi Lan, les orientations claires définies par la Résolution n° 23 apportent un regain de confiance et une motivation supplémentaire à la diaspora pour contribuer activement à l’édification du pays, consolider le bloc de grande union nationale, renforcer la puissance globale du pays et promouvoir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et les pays d’accueil.

VNA/CVN