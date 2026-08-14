Les Vietnamiens d’Australie et de Nouvelle-Zélande espèrent de nouveaux liens avec leur pays d’origine

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, en Australie et en Nouvelle-Zélande, de nombreux Vietnamiens résidant dans ces deux pays ont exprimé leur fierté, leur émotion et leurs attentes quant à un renforcement des liens avec leur pays d’origine.

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Photo : VNA/CVN

Au-delà des entretiens de haut niveau, des forums économiques et des accords de coopération conclus durant cette visite, l’accueil réservé par la communauté vietnamienne a marqué les esprits. Pour de nombreux expatriés, cette visite constitue non seulement une étape importante dans les relations entre le Vietnam et ses partenaires d’Océanie, mais aussi une preuve de l’attention portée par le Parti et l’État à l’égard des Vietnamiens vivant à l’étranger.

Tran Ba Phuc, président de l’Association des entrepreneurs vietnamiens en Australie, a souligné que cette visite confirmait la place croissante du Vietnam sur la scène internationale ainsi que l’importance du partenariat entre Hanoï et Canberra. Pour les Vietnamiens établis loin de leur pays d'origine, elle représente également une occasion de se sentir davantage associés au développement national. Selon lui, cette dynamique encourage la diaspora à continuer de contribuer à la prospérité du pays.

Il a souhaité que des mécanismes plus favorables soient mis en place afin de mieux mobiliser les ressources de la communauté vietnamienne à l’étranger, qu’il s’agisse de son expérience professionnelle, de ses connaissances ou de ses réseaux dans les pays d’accueil.

Parmi les jeunes générations, les attentes portent davantage sur la possibilité de participer directement au développement du Vietnam.

Huynh Tân Dat, président de l’Association des étudiants vietnamiens en Australie, a estimé que la visite contribuera à renforcer le partenariat stratégique global Vietnam-Australie tout en témoignant de l’attention accordée aux étudiants vietnamiens à l’étranger. Il a espéré que les jeunes et les intellectuels auront davantage d’occasions de participer aux programmes de coopération bilatérale et d’apporter une contribution concrète à leur pays d’origine.

Dans le domaine culturel, les attentes se concentrent sur la préservation de l’identité vietnamienne au sein des nouvelles générations.

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Minh Ha Patmore, membre de l’Organisation d’échanges culturels Vietnam-Australie (VACEO), a souhaité que le développement des relations bilatérales favorise une présence plus importante de la culture vietnamienne en Australie, notamment auprès des deuxième et troisième générations de Vietnamiens. Elle a espéré voir émerger davantage d’espaces dédiés à la promotion de la langue, de la musique et des traditions vietnamiennes.

Des aspirations similaires ont été exprimées en Nouvelle-Zélande.

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Nguyên Truong Khoa, vice-président de l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande - Vietnam, a déclaré que cette visite ouvrait de nouvelles perspectives de rapprochement entre les deux pays. Selon lui, les résultats de cette visite pourraient se traduire par un renforcement des échanges dans les domaines de l’éducation, du tourisme, des technologies et, surtout, par le développement de liaisons aériennes directes entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

De son côté, Nguyên Lam Giang, responsable des relations extérieures pour l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est à l’Université de Waikato et coprésidente du Réseau des connaissances vietnamiennes en Nouvelle-Zélande, a estimé que l’éducation, la science, la technologie et l’innovation constituent des domaines clés de coopération. Elle a espéré que cette visite favorisera la mise en œuvre de programmes concrets de formation, de recherche et de transfert de connaissances, tout en permettant aux intellectuels vietnamiens de jouer pleinement leur rôle de passerelle entre les deux nations.

De l’Australie à la Nouvelle-Zélande, un même souhait ressort des témoignages recueillis : celui de participer activement au développement du Vietnam, que ce soit par l’investissement, l’éducation, la recherche, le transfert de technologies ou la préservation de la culture nationale. Sur la base des partenariats stratégiques globaux entre le Vietnam et ces deux pays, la communauté vietnamienne espère ainsi contribuer davantage au rapprochement des économies, des savoirs, des cultures et des générations futures.

VNA/CVN