Tourisme en plein essor durant les deux jours fériés au Vietnam

Pendant les deux jours fériés des 30 avril et 1 er mai, le nombre de touristes nationaux et étrangers a fortement augmenté dans de nombreuses localités à travers le pays.

>> Hà Giang, une destination montagnarde en plein essor touristique

>> Hanoï cherche à développer le tourisme Halal

Photo : VNA/CVN

À Quang Ninh, cette localité du Nord a accueilli, durant ces deux jours, près de 500.000 visiteurs, générant des recettes totales de 1.334 milliards de dôngs, soit une hausse de 16% du nombre de visiteurs et de 45% des recettes touristiques par rapport à la même période en 2024, selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

En particulier, le programme du Carnaval de Ha Long 2025, qui s’est déroulé sur la place Sun Carnaval, a attiré environ 20.000 habitants locaux et touristes.

À Kiên Giang (au Sud), selon le Département provincial du tourisme, cette localité a accueilli, pendant les deux jours fériés, environ 143.300 touristes nationaux et étrangers, pour des recettes touristiques de plus de 458 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 50% du nombre de visiteurs et de 61% des recettes par rapport à la même période en 2024.

VNA/CVN