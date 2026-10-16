Tourisme durable et IA : les talents francophones face aux métiers de demain

Réunis dans la capitale, des experts, des entreprises et des représentants de l’Université de Hanoï ont échangé sur les perspectives professionnelles offertes aux francophones dans le tourisme durable, ainsi que sur les transformations du secteur liées à l’intelligence artificielle.

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La table ronde intitulée "Tourisme durable et opportunités professionnelles francophones à l’ère de l’IA" s’est tenue le 16 octobre à Hanoï, dans le cadre du projet "Formation, orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable 2026".

Le Département de français de l’Université de Hanoï (HANU), en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a organisé cette rencontre avec la participation de représentants de l’université, d’experts et d’entreprises du secteur touristique.

Former aux métiers du tourisme de demain

Dans le cadre de sa programmation 2024-2027, l’OIF pilote un programme consacré à la promotion du tourisme durable, baptisé Destination Eco-Talents (DET), déployé dans quatre pays pilotes : le Cambodge, les Comores, le Cap-Vert et le Vietnam. Ce dispositif vise à faire du tourisme durable un levier de développement dans les pays francophones concernés, avec l’ambition de bâtir des écosystèmes touristiques inclusifs en plaçant les jeunes et les femmes au cœur de ses actions.

Au Vietnam, l’Université de Hanoï est un partenaire important du projet. En 2025, celui-ci a permis à 546 étudiants d’approfondir leurs connaissances et de se sensibiliser au tourisme durable, tandis que 212 étudiants ont obtenu un emploi ou un stage. En 2026, le programme se poursuit avec des formations destinées à 450 étudiants à Hanoï, à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville. Il comprend des sessions de formation, des visites de terrain, des rencontres avec les entreprises et des mises en relation avec des recruteurs, notamment dans le cadre de forums de l’emploi.

"Nous apprécions particulièrement l’approche adoptée par l’établissement, qui consiste à associer l’apprentissage des langues étrangères aux compétences professionnelles, en l’occurrence dans le secteur du tourisme, qui offre une grande diversité de débouchés. Cette formation ne se limite pas aux enseignements théoriques : elle comprend également des travaux pratiques, des visites de terrain et des expériences concrètes, tout en répondant aux besoins du marché du travail. La participation de nombreuses entreprises aux activités de formation, ainsi que la présence aujourd’hui d’experts et de représentants de plusieurs entreprises, témoignent concrètement de l’étroite coopération entre l’université et le monde professionnel. Ce partenariat permet aux étudiants de s’intégrer plus rapidement dans leur environnement professionnel une fois diplômés", a déclaré Nguyên Thi Cuc Phuong, spécialiste du programme de promotion du tourisme durable à l’OIF.

Le tourisme vietnamien connaît une croissance rapide et contribue de manière croissante à l’économie nationale. Considéré comme un secteur économique clé, il doit aujourd’hui répondre à de nouvelles exigences en matière de qualité des ressources humaines et de développement durable. Parallèlement, l’intelligence artificielle (IA) occupe une place grandissante dans la vie quotidienne, les études et le travail.

"Quel impact l’IA a-t-elle sur le secteur du tourisme ? Comment les besoins des entreprises en matière de recrutement évoluent-ils ? Quelles connaissances et compétences les étudiants doivent-ils acquérir pour s’adapter à ces transformations ? Autant de questions majeures qui seront au cœur de nos échanges lors de la table ronde d’aujourd’hui", a souligné le Professeur associé-Dr. Pham Ngoc Thach, vice-recteur de l’Université de Hanoï.

L’humain au cœur d’un tourisme responsable

"Le thème de la table ronde d’aujourd’hui est particulièrement intéressant et enrichissant. Nous vivons à une époque où l’IA transforme profondément nos façons d’apprendre et de travailler. Dans le secteur du tourisme, cette technologie permet d’effectuer rapidement de nombreuses tâches, mais elle reste une arme à double tranchant. Utiliser l’IA ne consiste pas simplement à savoir poser des questions à un outil. L’essentiel est de développer son esprit critique, de vérifier les informations, d’utiliser les technologies de manière éthique et de créer de la valeur grâce à des qualités que les machines ne peuvent remplacer, comme les échanges humains et le sens des responsabilités envers la communauté", a estimé Nguyên Thi Cuc Phuong.

Cette rencontre a porté sur les liens entre tourisme durable, intelligence artificielle et perspectives professionnelles pour les francophones dans le secteur touristique. À travers les présentations des entreprises, les échanges lors de la table ronde et les discussions avec les étudiants, les participants ont pu découvrir les activités concrètes menées par les entreprises en faveur du tourisme durable, les transformations des métiers et des méthodes de travail induites par l’IA, ainsi que les besoins en personnel maîtrisant le français.

Lors de la présentation de leurs activités, les entreprises ont exposé les initiatives qu’elles mettent en œuvre en matière de tourisme durable, les usages de l’IA dans leurs opérations, leurs besoins en recrutement de personnel francophone, ainsi que les connaissances, les compétences et les attitudes que les étudiants doivent développer pour répondre aux exigences du marché du travail.

Selon Hà Duc Manh, directeur général de l’agence de voyage Amica JSC, l’utilisation efficace de l’intelligence artificielle suppose que chacun, notamment les étudiants, dispose de connaissances, de compétences et d’une capacité de réflexion qui lui sont propres.

"Si l’IA fait tout à notre place, quel sera alors notre rôle ? Nous risquons de devenir passifs, de perdre notre capacité à penser de manière autonome et à faire preuve de créativité. Une dépendance totale à cette technologie pourrait entraîner des conséquences que nous pouvons facilement imaginer. C’est un risque qui ne doit pas être sous-estimé", a-t-il averti.

Dô Van Tu, directeur de l’agence de voyage Asiatik Travel et président-directeur général d’Asia Tropical Group, a souligné le potentiel du tourisme francophone au Vietnam. Contrairement aux visiteurs de certains marchés émergents, qui privilégient souvent les sites emblématiques, les voyageurs francophones recherchent davantage une découverte approfondie de la culture, de l’histoire et des populations locales.

Selon lui, le tourisme durable, fondé sur l’authenticité et les expériences humaines, offre de nombreuses perspectives. Les étudiants qui maîtrisent le français, savent utiliser l’IA et accordent une place essentielle au contact humain disposeront ainsi d’atouts pour saisir les opportunités professionnelles du secteur.

D’après Vu Huong Giang, cheffe du département des opérations de l’agence de voyage Easia Travel, si l’IA permet aux voyageurs d’accéder facilement à une multitude d’offres, le conseil humain demeure essentiel pour répondre à leurs besoins spécifiques et leur proposer des expériences authentiques.

"Pour favoriser le développement durable du tourisme, les entreprises sont encouragées à privilégier les circuits à faible empreinte carbone, qui favorisent la marche, le vélo et la découverte des cultures locales, tout en garantissant des revenus aux communautés d’accueil. L’engagement en faveur du tourisme durable se traduit également par des gestes concrets au bureau, tels que les économies d’électricité et de papier, ainsi que par une utilisation raisonnée de l’intelligence artificielle", a-t-elle expliqué.

La table ronde a également ouvert un espace de dialogue sur l’évolution des attentes des touristes francophones, l’utilisation de l’IA dans les activités des entreprises, le rôle des compétences en français à l’heure où les outils de traduction se développent rapidement, ainsi que les postes nécessitant à la fois une maîtrise du français et des connaissances en tourisme durable.

Les entreprises ont aussi échangé sur les compétences qui font encore défaut aux jeunes diplômés, les possibilités de coopération avec l’université en matière de formation et d’organisation de stages, ainsi que les besoins en ressources humaines du secteur touristique au cours des trois prochaines années.

Texte : Quê Anh/CVN

Photos : HANU/CVN