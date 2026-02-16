Saigontourist : 50 ans d'excellence, un parcours rayonnant

Leader historique du secteur, Saigontourist marque son demi-siècle par une série de célébrations en 2025. L’occasion de réaffirmer son engagement pour un tourisme durable et son rôle de moteur économique indispensable du pays.

Photo : Saigontourist/CVN

Évoquant la portée des célébrations, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente de la Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist), a souligné : "La célébration de notre 50e anniversaire est l’occasion de revenir sur notre parcours de construction et de développement. C’est aussi un moment pour exprimer notre profonde reconnaissance envers toutes les générations de dirigeants, de cadres et de salariés qui ont consacré leur intelligence et leur énergie à bâtir le groupe tel qu’il est aujourd’hui. Leur engagement est le fondement de la stratégie de Saigontourist, articulée autour de trois piliers : la technologie, la marque et le développement durable. Ce dynamisme conforte sa position de leader régional et fait du tourisme un moteur essentiel de l’économie nationale".

Au fil de cinq décennies, Saigontourist a profondément marqué le développement du tourisme à Hô Chi Minh-Ville et à l’échelle nationale, remplissant pleinement sa mission de pilier stratégique du secteur et contribuant activement à la prospérité économique, à la valorisation du patrimoine culturel et à l’intégration internationale du Vietnam.

Les efforts constants et souvent discrets des générations successives ont été reconnus par de nombreuses distinctions prestigieuses décernées par l’État, le gouvernement, les ministères, les autorités locales et des organisations nationales et internationales. Le groupe s’est vu décerner les plus hautes distinctions de l’État, telles que le titre de Héros du Travail ainsi que les Ordres de l’Indépendance et du Travail.

Outre le Drapeau de l’Émulation et les certificats de mérite du Premier ministre et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Saigontourist cumule de nombreux trophées mondiaux. Parmi eux, le prix du Meilleur festival culinaire du monde et plusieurs récompenses de l’ASEAN confirment son statut de référence absolue de l’industrie.

Tout au long de l’année 2025, Saigontourist a réaffirmé son rôle de locomotive en pilotant de nombreux événements d’envergure. Cette implication constante témoigne de son dévouement envers la collectivité et de sa volonté de faire briller le Vietnam sur la scène mondiale.

Le groupe a notamment joué un rôle de premier plan dans l’organisation du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Fête du Vesak des Nations unies 2025. Par son expertise, il a apporté une contribution majeure à ces rendez-vous d’exception, à la fois historiques, culturels et spirituels.

Sur le plan culturel et gastronomique, le groupe a organisé le Festival de la culture culinaire de Saigontourist à Hô Chi Minh-Ville et à Osaka (Japon), attirant des centaines de milliers de visiteurs vietnamiens et internationaux. Véritable consécration, l’événement a été couronné par les prestigieux World Culinary Awards, décrochant le titre de "Meilleur festival culinaire du monde" pour la troisième année consécutive (2023-2025). Sur la scène régionale, il maintient son hégémonie en étant sacré "Meilleur festival culinaire d’Asie" depuis quatre ans (2022-2025).

Saigontourist a fièrement représenté Hô Chi Minh-Ville lors de l’Exposition nationale du 80e anniversaire de la Fête nationale, illustrant par son expertise le dynamisme économique et les progrès majeurs accomplis par la métropole.

Vers de nouveaux horizons

Parallèlement, le groupe a poursuivi ses actions sociales et communautaires. Il a co-organisé le 19e Tournoi de golf caritatif Saigontourist, permettant d’attribuer 750 bourses d’études pour un montant total d’un milliard de dôngs à des enfants défavorisés et à des élèves méritants. En partenariat avec le journal Thanh Niên (Jeunes), le groupe a également contribué à l’organisation de la 19e Fête de la mi-automne, mobilisant 1,6 milliard de dôngs pour soutenir les enfants en difficulté, notamment les orphelins touchés par la pandémie de COVID-19.

Dans une perspective stratégique, Saigontourist a réuni les représentants élus de 168 quartiers et communes de Hô Chi Minh-Ville ainsi que les médias, marquant le lancement de sa stratégie de développement touristique durable, écologique et innovante pour la période 2025-2030, fondée sur une coopération étroite avec les autorités locales et les communautés.

Sur le plan international, le groupe poursuit son rôle de pionnier dans la promotion du tourisme vietnamien sur les grands marchés d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord. Parmi les initiatives emblématiques figurent la co-organisation du Festival du pho du Vietnam 2025 à Singapour et les activités de promotion menées lors du Festival Vietnam - Hô Chi Minh-Ville dans la préfecture d’Aichi (Japon).

La célébration du 50e anniversaire de Saigontourist ouvre ainsi une nouvelle phase de développement tournée vers l’horizon 2030 et au-delà. Fidèle à sa mission, le groupe réaffirme sa volonté de faire de chaque produit et de chaque service un vecteur de l’identité, de la culture et de l’âme du Vietnam.

Tân Dat - Trong Phúc/CVN