Tour d'Espagne : 3e étape annulée, la grêle plus forte que Pogacar

Des grêlons de la taille d'un pouce, des coureurs cherchant à se mettre à l'abri : le Tour d'Espagne a vécu lundi 24 août un orage dantesque forçant les organisateurs à annuler la 3 e étape à moins de 20 kilomètres de l'arrivée prévue à Font-Romeu, dans les Pyrénées françaises.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Pour la sécurité des coureurs, la 3e étape a été annulée en raison de la grêle et des intempéries. Il n'y aura ni vainqueur ni podiums", a indiqué la Vuelta sur X, une vingtaine de minutes après le début d'un épisode météorologique particulièrement violent.

Bien avant la décision prise par l'organisation, Tadej Pogacar lui-même avait intimé aux coureurs de stopper la course alors que le peloton des favoris s'approchait du sommet du Col de Mont-Louis, première des deux ascensions du final.

Image rare dans le cyclisme professionnel : à renforts de grands gestes, le Slovène, porteur du maillot rouge de leader, a intimé à ses pairs de ralentir et de se mettre à l'abri là où c'était possible.

Les images TV ont alors montré des coureurs s'adosser aux murs d'habitations tandis que les plus chanceux ont trouvé refuge dans un hôtel le long du parcours. Une fois l'annulation officialisée, les bus des équipes ont quitté la ligne d'arrivée pour s'en aller récupérer les coureurs, trempés et frigorifiés.

Au moment de l'arrêt de cette étape longue de 174 kilomètres au départ de Gruissan, dans l'Aude, l'Italien Lorenzo Fortunato et le Néerlandais Mats Wenzel occupaient la tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton emmené par Pogacar, bien décidé à s'imposer.

Explication à Andorre, sous le soleil

"Si Tadej veut gagner aujourd'hui, il gagnera car sur ce genre d'arrivée (en côte, ndlr), il est imbattable", avait pronostiqué l'Autrichien Félix Gall, 2e du Giro au printemps, et candidat au podium sur cette Vuelta.

C'était sans compter sur la météo qui a forcé le Slovène à jouer les guides de haute montagne à défaut de renforcer sa position de leader.

Le classement reste donc inchangé. Pogacar, vainqueur du contre-la-montre inaugural samedi à Monaco occupe la tête avec 9 secondes d'avance sur le Belge Wout Van Aert. Victorieux au sprint dimanche, le Britannique Matthew Brennan complète le podium provisoire à 10 secondes. Le Français Léo Bisiaux est 4e à 12 secondes.

Mardi 25 août, la quatrième étape disputée en Andorre sera courte (104 km) mais difficile avec l'ascension de trois cols de première catégorie, notamment du Port de Anvalira dont le sommet situé au 25e kilomètre culmine à 2.400 mètres.

Les prévisions météorologiques annoncent un grand soleil tout au long du parcours.

La première occasion pour les favoris d'en découdre en montagne aura donc lieu ce mardi 25 août. L'occasion peut-être pour Pogacar d'asseoir sa position de leader avec l'ambition de conserver le maillot rouge jusqu'à l'arrivée le 13 septembre à Grenade.

"Porter le maillot du début à la fin, ce serait historique. Avec Tadej, pourquoi pas tellement il est incroyable", a déclaré Pavel Sivakov, son équipier français chez UAE, au micro d'Eurosport.

"On a une équipe suffisamment forte pour l'y aider", a-t-il ajouté tandis que le champion du monde lui-même n'écarte pas ce scénario : "pourquoi pas ? On ne sait jamais...", a-t-il dit lundi matin 24 août.

AFP/VNA/CVN



