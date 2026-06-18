Mondial-2026 : l'Angleterre de Kane montre ses muscles contre la Croatie (4-2)

L'Angleterre du serial-buteur Harry Kane a montré ses muscles devant, sa fébrilité derrière, et la richesse de son banc contre la Croatie de Luka Modric (4-2), une entame encourageante pour les vice-champions d'Europe au Mondial-2026, mercredi 17 juin dans la banlieue de Dallas.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La sélection des "Three Lions" a permis à ses supporters de rugir de plaisir dans l'antre des Dallas Cowboys (NFL) à Arlington, pleine à craquer avec quelque 70.400 spectateurs recensés, au bout d'une rencontre dynamique et spectaculaire, sans aucun temps mort.

Tout n'a pas été parfait pour les Anglais, certes. Ils ont même mis du temps à transposer leur supériorité au tableau d'affichage. Mais au final, ils ont lancé leur mission avec réussite et beaucoup d'enthousiasme.

La Croatie, elle, n'a pas démérité et a su piquer par instants, sans pouvoir faire autrement qu'écoper face aux incessantes vagues adverses lancée par le capitaine Harry Kane et sa bande.

L'avant-centre du Bayern Munich s'est joint à la fête lancée par Kylian Mbappé, Erling Haaland (un doublé chacun) et Lionel Messi (triplé), la veille, en marquant deux fois à son tour.

Le meilleur buteur (81 buts en 115 sélections) et guide suprême des Three Lions a fait du Kane : des replis défensifs, un sauvetage devant la ligne (90e+5), des passes longues façon quarterback et des buts, forcément.

Il s'y est repris en deux fois sur le premier, un pénalty concédé par Modric devant Noni Madueke.

Dominik Livakovic a plongé du bon côté, mais le gardien du Dinamo Zagreb n'était pas resté sur sa ligne de but au moment du tir. Sur la seconde tentative, le N.9 a réalisé un contre-pied parfait (12e, 1-0).

69e but pour Kane

Son deuxième, il l'a inscrit d'une tête puissante depuis le point de pénalty, en profitant du très bon service de Declan Rice sur corner et d'une absence de marquage individuel impardonnable (42e, 2-1).

Photo : AFP/VNA/CVN

Cela porte le total personnel de "HurryKane" à 69 buts en 59 matches cette saison, club et sélection confondus.

Seulement voilà, l'efficacité de Kane devant a été contrariée par la fébrilité, derrière, d'une équipe d'Angleterre trop ouverte. Contre la Croatie, petit pays par la taille mais grande nation du football, cela ne pardonne pas.

Martin Baturina a bouclé une belle attaque rapide, d'un tir puissant, après un numéro dans la surface de Petar Sucic qui a enrhumé John Stones d'un crochet, avant de servir le buteur en retrait (36e, 1-1).

L'arrière-garde était aussi aux abonnés absents quand la "Vatrani" a déroulé : balle par dessus la défense de Mario Pasalic, remise de la tête d'Ivan Perisic vers le local de l'étape Petar Musa, attaquant du FC Dallas, qui a marqué d'une volée, puis pleuré d'émotion (45e+5, 2-2).

L'Angleterre a toutefois mérité de remporter ce choc de haute volée, en affichant l'intensité et l'abnégation que son sélectionneur Thomas Tuchel voulait voir à l'oeuvre au moment de sa nomination.

En seconde période, surtout, elle a fait suer son adversaire à grosses gouttes dans le stade fermé d'Arlington avec un jeu tout feu tout flamme agréable à observer.

Sans les arrêts de Livakovic sur des têtes de Nico O'Reilly et Anthony Gordon (56e), une frappe sèche de Kane (57e) et une tentative de l'entrant Djed Spence (82e), le score aurait été bien plus lourd.

Les Anglais ont marqué juste au retour des vestiaires quand Jude Bellingham a bonifié une belle passe spontanée d'Elliot Anderson dans la profondeur (47e, 3-1). Et ils ont enfoncé le clou grâce à leurs entrants de luxe, Bukayo Saka à la passe et Marcus Rashford à la finition (85e, 4-2).

AFP/VNA/CVN