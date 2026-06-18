Les Léopards ont piégé le Portugal de Ronaldo 1 - 1 à Houston

Le Portugal, l'un des favoris du Mondial, s'est fait piéger par la RD Congo (1-1), ce 17 juin à Houston, pour son entrée dans la compétition. Les Portugais ont marqué très tôt par Joao Neves (1-0, 6 e ), mais se sont ensuite trop reposé sur leur avantage, permettant aux Congolais de revenir avant la pause grâce à Yoane Wissa (1-1) La RDC décroche le premier point de son histoire en Coupe du monde.

>> Cristiano Ronaldo convoqué avec le Portugal pour son sixième et ultime Mondial

>> Mondial-2026 : ambition maximale pour l'Espagne, Yamal doit encore patienter

>> Mondial-2026 : au tour de l'Argentine de se lancer, avec Messi évidemment

Photo : AFP/VNA/CVN

Cristiano Ronaldo a entamé le 17 juin à Houston son sixième mondial pour le Portugal par un match nul contre la RD Congo (1-1), une mauvaise entrée en matière pour la Seleçao, considérée comme l'un des favoris de la compétition.

Titularisé comme prévu, le quintuple Ballon d'or a donc ajouté un autre record à sa fabuleuse collection: il est devenu à 41 ans, avec Lionel Messi, l'un des deux seuls footballeurs de l'histoire à jouer lors de six Coupes du monde différentes.

Et depuis ses débuts en 2006 en Allemagne à 21 ans, il a marqué au moins une fois lors de chaque édition. S'il marque cette année, il deviendra le seul à avoir marqué dans six Mondiaux. Mais contrairement au génie argentin, Ronaldo n'a jamais remporté le titre suprême.

Un match historique pour la RD Congo

Contre le Congo ce mercredi 17 juin, il est resté muet. Deux reprises sans contrôle non cadrées (68e, 74e) auront été ses meilleures occasions, dans un match où il n'a jamais vraiment pesé.

Pour la RD Congo, ce match nul est historique, puisqu'il s'agit de son premier point jamais marqué en Coupe du monde, pour sa deuxième participation après 1974 (sous le nom de Zaïre à l'époque).

On a pourtant cru, pendant 45 minutes, que cette rencontre serait une promenade de santé pour les champions d'Europe 2016.

Possession stérile

Les Portugais ont débuté pied au plancher, privant les Congolais de ballons. On jouait depuis à peine plus de cinq minutes que Joao Neves ouvrait déjà le score, d'une tête décroisée sur un centre de la droite de Pedro Neto (1-0, 6e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Loin de réveiller les Léopards, ce but a semblé au contraire les assommer. Et la première période a ressemblé à un jeu de passe à dix des Portugais, qui ont monopolisé le ballon (80% de possession).

Les Congolais, beaucoup trop timides dans le pressing et maladroits dans leurs rares relances, ont regardé la Seleçao faire tourner le ballon. Le match s'est mis à ronronner, la RD Congo ne s'est créée aucune occasion franche, et le Portugal semblait parti pour passer une soirée tranquille.

Puis le vent a tourné pendant le temps additionnel de la première période. Vitinha a d'abord dû détourner en corner une frappe sans contrôle de Samuel Moutoussamy (45e+3), avant que Yoane Wissa ne fasse basculer le match, d'une tête aux six mètres hors de portée de Diogo Costa (1-1, 45e+5).

Le temps d'engager, et l'arbitre renvoyait les deux équipes au vestiaire. Tout était à refaire pour la Seleçao.

La deuxième période a eu un petit air d'Espagne - Cap Vert (0-0), joué lundi 13 juin, avec des Portugais incapables de trouver la faille face à une défense solide, et des Congolais qui ont crânement tenté de joueur leur chance en contres. Ils auraient pu créer une énorme surprise si un tir de Cédric Bakambu à la 56e minute ne s'était pas écrasé sur le poteau.

Mais les deux défenses ont tenu bon. Il faudra désormais aller chercher la qualification contre les deux autres équipes du groupe, la Colombie et l'Ouzbékistan, qui s'affrontent plus tard dans la soirée (4h00 heure française).

AFP/VNA/CVN