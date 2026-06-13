Tour Aura : Van Gils remporte la 6e étape, Seixas à l'attaque

Rescapé d'une échappée fleuve, le Belge Maxim Van Gils a remporté la 6 e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes vendredi 12 juin à Crest-Voland où Paul Seixas a repris du temps à tous les favoris sauf Isaac del Toro.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le coureur de l'équipe Red Bull Bora faisait partie d'un groupe énorme de presque 60 coureurs qui ont fait la course en tête lors de ce premier volet du triptyque alpestre qui clôt la 78e édition de l'ex-Dauphiné.

Il s'est imposé au sprint devant le Norvégien Tobias Hall Johannessen et son coéquipier australien Luke Tuckwell, un grimpeur prometteur de 21 ans qui ravit le maillot jaune de leader au Français Alex Baudin.

Dans le peloton des favoris, Paul Seixas est passé à l'attaque dans la montée finale (5,9 km à 7,7%) et seuls Matteo Jorgenson, pendant un temps, et le Mexicain Isaac del Toro ont réussi à le suivre.

L'Américain a fini par craquer laissant Seixas et Del Toro, le lieutenant de Tadej Pogacar sur le Tour de France, partir seuls et franchir la ligne avec 13 secondes d'avance sur Jorgenson, suivi de près par l'Espagnol Juan Ayuso.

Au classement général, Seixas est désormais septième à 3:06 du maillot jaune qu'il faudra aller chercher lors des deux dernières étapes, et 32 secondes de Matteo Jorgenson, le mieux classé des favoris.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est l'un des plus beaux jours de ma carrière. Gagner ici sur le Tour du Rhône-Alpes, c'est quelque chose. J'adore vraiment cette région, ma petite amie vient d'ici", a déclaré Van Gils, 26 ans, qui fait son retour en course cette semaine après été victime d'une fracture du bassin en février.

Le Belge, qui vient de passer trois semaines à s'entraîner avec son compatriote et coéquipier Remco Evenepoel en Sierra Nevada, a expliqué qu'il avait volontairement perdu six minutes il y a deux jours "pour pouvoir aller dans l'échappée aujourd'hui" et faire "quelque chose de grand".

La journée parfaite de Red Bull Bora contrastait avec celle cauchemardesque vécue par l'équipe Netcompany Ineos. Elle a d'abord perdu Josh Tarling sur abandon, puis vu son leader Oscar Onley chuter dans la dernière descente pour franchir la ligne avec une demi-heure de retard, avant que Kévin Vauquelin ne craque dans la montée finale vers Crest Voland.

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin, deux étapes encore plus dures attendent les coureurs avec des ascensions classées hors catégorie pour arriver au Grand Colombier et le lendemain au Plateau de Solaison qui accueillera aussi une étape du Tour de France en juillet.

AFP/VNA/CVN