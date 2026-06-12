Tour Aura : Van Aert, par amour-propre

Wout Van Aert, en grande difficulté en début de semaine, a fait parler son amour-propre pour remporter la 5 e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 11 juin à Villars-les-Dombes dans l'Ain où le Belge s'est imposé au sprint devant le Français Hugo Hofstetter.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour la star de l'équipe Visma-Lease a Bike, il s'agit d'un sixième succès individuel sur les routes de l'ex-Dauphiné dont le favori, le Français Paul Seixas, occupe toujours la 10e place au général à une minute du leader, son compatriote Alex Baudin.

Jamais inquiet, le maillot jaune a vécu une journée tranquille à l'instar des favoris à la victoire finale que l'on verra davantage en tête de course dès vendredi lors des trois dernières étapes dans les Alpes que Van Aert avoue lui "redouter" tant il "manque encore de condition".

Le vainqueur de Paris-Roubaix, qui effectue sa rentrée deux mois après son mémorable succès dans l'Enfer du Nord, avait fait peine à voir lors des trois premiers jours de course.

En souffrance dimanche lors de l'étape d'ouverture, Van Aert avait terminé à 24 minutes de Baudin faisant redouter un abandon une semaine après une lourde chute à l'entraînement sur son vélo de chrono.

"Aujourd'hui (jeudi), j'avais encore assez mal au coude. Il m'a fallu de l'amour-propre pour gagner. J'espère que le choses vont rapidement évoluer", a-t-il dit.

Pire, mardi lors du contre-la-montre par équipes, le décuple vainqueur d'étapes sur le Tour de France avait été sorti des roues de ses équipiers dès le huitième des vingt-huit kilomètres d'une épreuve que Visma allait toutefois finir par remporter.

Mais le Flamand a du caractère : "il n'a jamais été dans mon intention d'abandonner".

"Repris confiance"

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Et mercredi, même hors de forme, il avait demandé à ses équipiers de lui "faire confiance" et de travailler pour lui en prévision d'un sprint au bout de la longue ligne droite de Montrond-les-Bains. Les équipes de sprinteurs avaient toutefois buté à quatre secondes du vainqueur, l'échappé américain Quinn Simmons.

Mais Van Aert avait "repris confiance" en remportant le sprint du peloton. Jeudi au départ de Saint-Chamond, où seul Seixas a fait mieux que lui à l'applaudimètre, le populaire coureur belge a donc logiquement accepté le costume de favori, indiquant "se méfier en priorité de (l'Allemand) Phil Bauhaus", finalement 3e dans la roue d'Hugo Hofstetter, extrêmement déçu.

"J'ai bouffé du vent (dans les derniers mètres). Même derrière un champion comme Van Aert, c'est vraiment dur", a déclaré, en pleurs, le Français de l'équipe NSN.

Van Aert savourait lui son premier succès dans un emballage massif depuis une victoire sur la Vuelta 2024.

"Un sprint en peloton, ce n'est plus trop pour moi. Je ne suis plus capable de battre des gars comme Merlier ou Philipsen. Mais aujourd'hui, c'était dans mes cordes", a expliqué le natif d'Herentals, concédant être "content", sans plus, de son succès.

"Ma victoire (en avril) à Roubaix m'a procuré un tel sentiment de joie, c'était tellement fort, qu'aujourd'hui, j'ai simplement un sentiment de satisfaction. Je suis content", a-t-il expliqué à la veille de la première des trois étapes de montagne qui attendent le peloton d'ici à l'arrivée dimanche au sommet du plateau de Solaison.

Vendredi 12 juin, les coureurs effectueront 182 km entre Saint-Vulbas et Crest-Voland où sera jugée l'arrivée après deux difficultés de 1re catégorie dans les vingt derniers kilomètres.

AFP/VNA/CVN