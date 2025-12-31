NBA : Jokic absent au moins quatre semaines

Le basketteur star des Denver Nuggets Nikola Jokic sera indisponible au moins quatre semaines, a indiqué le 30 décembre son équipe, communiquant pour la première fois après la blessure à un genou du Serbe qui a laissé craindre le pire.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nikola Jokic souffre d'une hyperextension du genou gauche (...) Nikola sera réévalué dans quatre semaines", ont écrit les Nuggets.

Le pivot de 30 ans, en lice pour remporter un 4e titre de meilleur joueur de la saison de NBA (MVP), s'est blessé le 29 décembre au soir durant d'un match sur le parquet du Miami Heat (perdu 147-123). Son genou s'est bloqué après que son coéquipier Spencer Jones lui a marché par inadvertance sur le pied, sur une action défensive anodine.

Les images du colosse serbe se tordant de douleur au sol ont jeté un froid sur la franchise du Colorado, actuellement 3e de la conférence Ouest, et dont les ambitions souffrent des blessures à répétition de joueurs clés.

En plus de Jokic, l'infirmerie comporte aussi Aaron Gordon et Christian Braun, deux cadres qui ont contribué au sacre de 2023, ainsi que Cameron Johnson, la recrue phare de l'été.

Jokic tournait à 29.6 points, 12.2 rebonds et 11 passes décisives jusque-là, un rythme qui fait de lui l'un des favoris pour le MVP. S'il a évité le pire, il reste à savoir s'il pourra disputer les 65 matches de saison régulière (sur 82) requis pour être éligible au trophée.

AFP/VNA/CVN