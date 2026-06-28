Top 14 : Toulouse face à Montpellier et à son histoire

L'immortalité ou la rédemption ? Le Stade toulousain et sa génération dorée ont l'occasion d'entrer un peu plus dans l'histoire du rugby en décrochant un quatrième Brennus d'affilée samedi 27 juin en finale du Top 14 contre un Montpellier, de retour au sommet après avoir frôlé la catastrophe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au moment d'entrer sur la pelouse du Stade de France samedi 27 juin (21h00), les deux clubs occitans joueront un peu plus qu'une finale.

Pour Antoine Dupont et sa bande, il s'agira d'ajouter un 25e titre national au palmarès long comme la Garonne du Stade toulousain, tout en égalant la génération des Cazalbou, Deylaud et de leur président Didier Lacroix avec quatre sacres nationaux consécutifs.

Les Rouge et Noir ont remporté cinq des six derniers Brennus, et celui qui manque à leur moisson avait justement pris la direction de l'Hérault en 2022.

Contrairement à des Montpelliérains bien occupés au printemps par des distractions européennes et une quête couronnée de succès en Challenge Cup, les Toulousains n'ont cessé, malgré eux, d'avoir le regard rivé vers les phases finales du championnat.

Malgré une domination sportive impressionnante et incontestable en Top 14 et leur savoir-faire lors des doublons, leur saison ne s'est pas déroulée sans accrocs.

Accrocs

Les affaires d'infractions au plafond salarial du rugby français leur ont coûté deux points au classement cette saison, et toutes ne sont pas soldées. Mais, pour les joueurs, le plus gros coup d'arrêt a eu lieu lors de l'élimination en quarts de finale de Champions Cup sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, mi-avril.

Depuis, et malgré les absences de cadres comme Mallia et Jelonch, l'entraîneur Ugo Mola a orienté toutes ses forces vers la fin de saison. Avec réussite en demi-finales, le Racing 92 pourra en témoigner pendant longtemps (71-17).

"La semaine dernière, on était (vu comme NDLR) des victimes éparpillées, un groupe qui n'était pas connecté. Aujourd'hui, on devient des bourreaux sanguinaires terribles qui n'ont même pas besoin de jouer" pour gagner le Brennus, s'est méfié vendredi 26 juin Ugo Mola, rappelant que la vérité des demies ne se traduisait pas forcément au Stade de France.

Car le MHR est prévenu. "C'est une source de motivation", affirme Joan Caudullo, son manager. "Et je n'ai pas envie qu'on finisse comme ça, on va se préparer à faire la guerre", assène-t-il, appelant ses hommes à ne pas "regarder jouer" Toulouse.

"Si on a peur, on rentre chez nous et on ne joue pas le match", a lancé Lenni Nouchi, capitaine d'une équipe qui "n'a rien à perdre".

"S'ils (Montpellier) ne les défoncent pas, je ne vois pas comment ils pourraient les déborder. Je ne vois aucune autre issue pour eux", explique Jean-Baptiste Elissalde, ancien No9 de Toulouse et dans le staff du MHR de 2020 à 2023.

"Il faut contraindre Toulouse à un jeu lent, de collisions", juge-t-il, un secteur où les Héraultais excellent. Ces derniers arriveront aussi dans l'enceinte dyonisienne surchauffée avec une confiance gonflée par 23 succès lors de leurs 26 derniers matches.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une vraie renaissance au regard des dernières saisons.

En juin 2024, le MHR est passé à quelques instants d'une relégation, sauvé par un coup de pied de Louis Carbonel dans les dernières secondes du barrage d'accession/relégation contre Grenoble.

Anciens

Deux ans plus tard, l'équipe s'est reconstruite autour d'un staff 100% montpelliérain, bâti autour de Caudullo, intronisé en 2024, et d'anciens comme Geoffrey Doumayrou (défense) ou Benoît Paillaugue (attaque), déjà présents en 2011 lors d'une saison qui s'était achevée par la première finale de l'histoire du club face à... Toulouse, où évoluaient Clément Poitrenaud, Jean Bouilhou et Virgile Lacombe, dans l'encadrement rouge et noir aujourd'hui.

Montpellier impressionne désormais par sa densité physique portée par un pack ultra-solide et étouffe ses adversaires grâce à la meilleure défense du championnat.

Malgré l'absence du patron Yacouba Camara, suspendu, les Montpelliérains ont la recette, eux qui avaient balayé l'équipe premium de Toulouse 44-14 à Montpellier en début de saison.

En dépit de ces arguments solides, les triples champions de France en titre s'avancent en grands favoris, forts de huit victoires en autant de finales de championnat disputées depuis leur dernière défaite, contre Biarritz en 2006.

AFP/VNA/CVN







