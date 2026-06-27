Championnats de France de cyclisme

Godon pour rempiler, Grégoire pour une revanche

Dorian Godon, à qui le maillot tricolore a donné des ailes ces douze derniers mois, et Romain Grégoire, son dauphin de l'édition 2025, sont attendus pour un nouveau duel, en forme de revanche, dimanche 28 juin aux championnats de France à La Tour-du-Pin, en Isère.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En l'absence de Paul Seixas, qui se préserve pour la Grande Boucle, et de Kevin Vauquelin, malade, la course à la gagne s'annonce toutefois ouverte à d'autres concurrents. Axel Laurence (Netcompany-Ineos), Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM), Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM), Alex Baudin (EF Education) ou Benoit Cosnefroy (UAE) ayant tous des raisons d'y croire.

Et la canicule qui se poursuit ce week-end, samedi 27 juin pour les femmes et dimanche pour les hommes, sera une difficulté aussi importante que les deux côtes situées sur le circuit de 16 kilomètres tracé sur des petites routes sans beaucoup de zones d'ombre.

Celui qui coiffera la couronne sur le coup de 17h00 après 241 kilomètres passés "face à un sèche-cheveux géant" (dixit le Breton Ludovic Morice) sera ensuite bien inspiré de suivre les traces de Godon tant le puncheur de l'équipe Netcompany-Ineos a fait honneur à son maillot.

Depuis son titre conquis aux Herbiers en Vendée, le Francilien (30 ans) a empilé neuf succès, six depuis le début de l'année avec des victoires d'étapes sur Paris-Nice, le Tour de Catalogne ou le Tour de Romandie.

"Le cyclisme est une affaire de spirales et de confiance", avait-il dit lors de sa dernière course, l'exigeant Tour Auvergne-Rhône-Alpes au début du mois. Un épreuve durant laquelle, il avait pu profiter de la popularité liée au maillot tricolore, "une fierté". Pour Romain Grégoire, dont le nom revient le plus souvent au jeu des pronostics, le maillot bleu-blanc-rouge tient "du rêve".

"Objectif de carrière"

"J'y ai goûté chez les jeunes (quatre fois). Représenter tout un pays pendant une année, c'est un objectif de carrière. Dimanche 28 juin est un des grands rendez-vous de l'année", assure le leader de la formation Groupama-FDJ United qui se présentera au départ avec 33 coureurs, dont 23 issus de l'équipe World Tour et 10 de sa structure de développement.

Photo : AFP/VNA/CVN

De quoi avoir à assumer le poids de la course... Grégoire s'attend d'ailleurs à devoir "marquer des gars comme Cosnefroy ou Baudin".

Sans oublier Léo Bisiaux qui a terminé discrètement (7e) le chrono remporté jeudi 25 juin par Remi Cavagna et qui voudra être dans la continuité du Tour Auvergne-Rhône-Alpes où il avait été l’impressionnant lieutenant de Paul Seixas en montagne.

Un dernier effort avant une pause estivale pour le jeune coureur (21 ans) qui fera l'impasse sur le Tour de France pour se concentrer sur la Vuelta.

Chez les dames, la succession de Marie Le Net sourira là aussi à une coureuse qui "s'adaptera le mieux à la chaleur", a pronostiqué la tenante du titre, en souffrance sous le cagnard jeudi lors du chrono (9e) remporté par Célia Le Mouël.

La coureuse de la formation FDJ-Suez, "préoccupée par la santé des concurrentes" - jeudi 25 juin la jeune Titia Ryo a été victime d'une hyperthermie -, aura à coeur de défendre son titre, ou, si elle n'a pas de bonnes jambes, de jouer un rôle d'équipière de luxe au service de l'une de ses nombreuses équipières en mesure de s'imposer, Juliette Berthet en tête.

Quant à Pauline Ferrand-Prévot, comme l'an dernier, elle ne participe pas aux championnats de France alors qu'elle prépare le prochain Tour de France (1er-9 août), un an après son triomphe sur la Grande Boucle.

AFP/VNA/CVN







