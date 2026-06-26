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Mondial-2026 : grande première ivoirienne et exploit équatorien

La Côte d'Ivoire et l'Equateur, qui a surpris l'Allemagne (2-1) déjà qualifiée, ont ajouté jeudi 25 juin leur nom à la liste des sélections qui joueront les 16 es de finale de la Coupe du monde, lors des premières rencontres d'une journée fatale aux novices de Curaçao.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le groupe F, Pays-Bas, Japon et Suède étaient à la lutte pour les deux premières place garantissant un billet pour la phase à élimination directe, tandis qu'en soirée, l'Australie et le Paraguay, trois points chacun, se disputent le deuxième ticket distribué dans le groupe D.

Première pour les Elephants, deuxième pour la Tri

C'est fait! la Côte d'Ivoire va accéder à la phase à élimination directe d'un Mondial pour la première fois en quatre tentatives après sa victoire (2-0) contre une équipe de Curaçao joueuse mais brouillonne.

Avec six points, les Ivoiriens terminent deuxièmes du groupe E derrière l'Allemagne et affronteront soit la France soit la Norvège mardi 23 juin à Dallas.

"Tout n'a pas été parfait mais cette victoire est bonne pour le moral", a salué le sélectionneur ivoirien Emerse Faé, qui n'a indiqué aucune préférence pour l'adversaire en 16es. "On croit en nos chances de passer en huitièmes, ce qui est notre objectif désormais".

Rares sont ceux auraient parié sur un tel dénouement dans l'autre match du groupe E: la puissante Mannschaft, avec ses quatre étoiles sur le maillot, est tombée à East Rutherford face à l'Équateur (2-1), qui n'avait pas marqué un but dans la compétition.

Ce résultat envoie la Tricolor en phase à élimination directe pour la seconde fois de son histoire, 20 ans après le Mondial-2006 où ils avaient été battus en huitièmes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Assurés de la première place, les Allemands ont pris l'avantage dès la 2e minute, mais les Équatoriens ont très vite égalisé, et poussé toute la partie jusqu'à ce que Gonzalo Plata trompe Manuel Neuer sur un corner (77e).

Ne pas sortir du groupe aurait été une immense déconvenue pour une équipe portée par de jeunes talents comme le milieu de Chelsea Moisés Caicedo ou les défenseurs du Paris SG et d'Arsenal Willian Pacho et Piero Hincapié.

L'aventure se termine en revanche pour le Petit Poucet du groupe Curaçao qui, avec un point glané contre l'Équateur, a reçu l'éloge de son sélectionneur Dick Advocaat. "Cette équipe a excellé, elle a affronté des équipe de niveau mondial avec enthousiasme et avec ses tripes".

Pays-Bas, Japon et Suède à la lutte

Dans le groupe F, tout reste encore à jouer ou presque à l'occasion de ce dernier round.

Seule la Tunisie, après deux déroutes (5-1 contre la Suède, 4-0 contre le Japon) est déjà éliminée, même si son nouveau sélectionneur Hervé Renard, arrivé après le premier match, en appelle à la "dignité et la fierté" de ses joueurs face aux Pays-Bas.

Mais les Oranje ont leur destin en main pour conserver la première place, ragaillardis par leur festival offensif contre la Suède (5-1), après des débuts difficiles contre le Japon (nul 2-2).

En cas de revers, les coéquipiers de Virgil van Dijk pourraient être devancés par le Japon ou la Suède, qui s'opposent dans le même temps à Arlington. Une fois ces matches achevés, deux nouvelles affiches des 16es seront connues: le premier de ce groupe affrontera le Maroc, deuxième du groupe C, lundi à Monterrey tandis que son dauphin fera face aux quintuples champions du monde brésiliens le 29 juin à Houston.

Australie ou Paraguay derrière Team USA ?

Assurés de terminer premiers du groupe D, les États-Unis disputent à Los Angeles un match sans enjeu autre que conserver leur dynamique face à la Turquie, déjà éliminée.

Les deux autres membres du groupe, l'Australie et le Paraguay, trois points chacun, se disputent la deuxième place qualificative à Santa Clara. En cas de nul, les Socceroos conserveraient grâce à leur meilleure différence de but leur avance face aux Paraguayens, qui auraient cependant toujours une grande chance de passer comme meilleurs 3es avec 4 points.

Les Bleus sans Saliba

En proie à des douleurs au dos, le défenseur central des Bleus William Saliba ne jouera pas vendredi le dernier match de groupe face à la Norvège, a annoncé Guy Stéphan, qui remplacera sur le banc français le sélectionneur Didier Deschamps rentré en France après le décès de sa mère.

L'enjeu de cette rencontre est la première place du groupe I, que les Français conserveront en cas de nul.

AFP/VNA/CVN