Wimbledon : Serena Williams défiera Maya Joint pour son grand retour en simple

Près de quatre ans après son dernier match de simple contre Ajla Tomljanovic, c'est contre une autre Australienne, Maya Joint (53 e mondiale), que la légende américaine Serena Williams renouera mardi 30 juin à 44 ans le fil de sa carrière individuelle à Wimbledon (29 juin-12 juillet).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Chez les messieurs, le tirage au sort effectué vendredi 26 juin à Londres a réservé le Serbe Miomir Kecmanovic (51e) au tenant du titre et No1 mondial Jannik Sinner, qui tentera de faire oublier la brutale défaillance physique qui avait entraîné son élimination dès le deuxième tour de Roland-Garros.

Vainqueur début juin à Paris de son premier titre en Grand Chelem à 29 ans, Alexander Zverev (3e) se frottera au Belge Alexander Blockx (37e), tandis que le septuple lauréat du tournoi Novak Djokovic (8e) affrontera le Chinois Wu Yibing (99e).

À 44 ans, Serena Williams est revenue début juin sur le circuit et n'a disputé depuis que deux matches de double.

Le dernier match de simple de l'ex-No1 mondiale remonte au troisième tour de l'US Open 2022, où elle avait été battue par Tomljanovic et avait annoncé "évoluer" plus loin qu'auparavant du circuit WTA.

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Non classée, l'Américaine aux 23 titres en Grand Chelem a reçu une invitation des organisateurs de Wimbledon pour disputer le simple, en plus du double qu'elle jouera aux côtés de sa sœur aînée Venus (46 ans).

En cas de victoire contre Joint, Williams pourrait affronter au deuxième tour la Philippine Alexandra Eala (30e) avant un troisième tour potentiel contre la tenante du titre Iga Swiatek (3e).

En position de chiper la première place mondiale à Aryna Sabalenka à Wimbledon, la gagnante de l'édition 2022 Elena Rybakina débutera son parcours contre la Française Loïs Boisson (154e), demi-finaliste surprise de Roland-Garros en 2025 mais très inexpérimentée sur gazon.

Autre Tricolore en lice à Wimbledon, Elsa Jacquemot (82e) n'a pas eu beaucoup plus de chance que Boisson puisqu'elle se frottera d'emblée à la quadruple lauréate en Grand Chelem Naomi Osaka (15e), dont le gazon n'est cependant pas la surface de prédilection.

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Sabalenka débutera, elle, contre la Serbe Teodora Kostovic (184e).

La Russe Mirra Andreeva (5e), qui vient de conquérir à Roland-Garros son premier titre en Grand Chelem à 19 ans, lancera sa campagne londonienne contre la Polonaise Magda Linette (58e).

Choc Fritz-Draper

En quête à 39 ans d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic bénéficie d'un quart de tableau plutôt dégagé, même s'il pourrait retrouver en huitièmes de finale son bourreau de Roland-Garros, le jeune Brésilien Joao Fonseca (27e).

L'ex-No4 mondial et principal espoir britannique Jack Draper, retombé à la 160e place mondiale après une succession de blessures, a en revanche eu la malchance de tomber dès le premier tour sur l'Américain Taylor Fritz (7e), demi-finaliste sortant et féru de gazon.

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Privé de la concurrence de son principal rival sur le circuit Carlos Alcaraz (2e), toujours blessé au poignet droit, Jannik Sinner pourrait croiser en huitièmes de finale le jeune talent espagnol Rafael Jodar (26e), avant un possible quart de finale contre le Russe Daniil Medvedev (9e).

Contrairement aux années précédentes, l'Italien n'a disputé aucun tournoi de préparation sur gazon, mais le quadruple lauréat de tournois majeurs a l'habitude de répondre présent en Grand Chelem.

Le vétéran suisse Stan Wawrinka, invité par les organisateurs du tournoi à disputer un dernier Wimbledon à 41 ans, n'a pas été verni au tirage au sort puisqu'il défiera l'Italien Matteo Berrettini (49e), finaliste en 2021 et récent quart-de-finaliste à Roland-Garros.

Fauché par une blessure alors qu'il menait deux sets à zéro contre Jannik Sinner en 2025, le Bulgare Grigor Dimitrov (164e) a également reçu un sésame pour le tableau final et débutera contre l'Australien Dane Sweeny (126e).

Principaux espoirs français dans le tableau masculin, Arthur Fils (23e) et Ugo Humbert (30e) ont été versés dans le même quart de tableau et affronteront respectivement les Belges Raphaël Collignon (43e) et Zizou Bergs (48e) au premier tour.

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